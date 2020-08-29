曾之喬變身Skechers一日店長 分享性感穿搭訣竅

「聊姐」曾之喬化身新莊宏匯廣場Skechers一日店長，並與粉絲進行互動，更不吝分享如何透過穿搭老爹鞋，凸顯出心機小性感。

身為運動休閒品牌Skechers代言人的曾之喬，為了新上市KOZMIK老爹鞋，以及品牌進駐新莊宏匯廣場開設北台灣最大店，特別擔任一日店長與現場粉絲互動。曾之喬透露說，之後會有新的工作計劃，所以能有機會在活動見到大家的機會也變少了，所以特別珍惜。曾之喬也善盡一日店長的責任，教導現場民眾何謂「老爹鞋」，以及表示「我覺得穿鞋露出腳踝，感覺有點性感」。問到曾之喬挑鞋的標準，她也提到「我是外貌協會的人，顏色很重要」，而且自招其實很少穿真正的平底鞋，增高也是的鞋款必備功能之一，因為她說「人的胖瘦不是問題，但比例是」，所以特別在意鞋款是否能達到視覺增高。

曾之喬表示一身粉嫩的造型讓她很害羞，還笑說「會不會不服老」。圖／Skechers提供

Skechers最新發表的KOZMIKS果凍老爹鞋，除了維持老爹鞋的厚底外型和復古風格之外，更採用了半透明的果凍橡膠來做異材質的搭配，清新的配色打造出夏日的輕盈感。而曾之喬也在穿上這款鞋後，讓她想起跟炎亞綸拍攝《後菜鳥的燦爛時代》時，劇中角色的青春曖昧與酸甜滋味。另外，Skechers到8月底前還推出在宏匯廣場4樓專櫃消費，即可享有1雙9折，2雙85折的優惠。同時還打造一台果凍青春夾娃娃機，只要在宏匯廣場門市消費任一款鞋、服、包，即可挑戰夾娃娃機，有機會把KOZMIKS果凍老爹鞋免費穿回家。

曾之喬擔任Skechers新莊宏匯廣場一日店長，並演繹KOZMIK老爹鞋。圖／Skechers提供

KOZMIKS果凍老爹鞋2,890元。圖／Skechers提供

KOZMIKS果凍老爹鞋2,890元。圖／Skechers提供