超美型工藝女表！聖井、馬賽克、海草 鑲嵌工藝嘉年華

珠寶令人心醉，除了寶石的克拉數與成色氣韻天成，更因為工匠的絕技巧思、透過寶石的排列組合與大膽鑲嵌，讓想像力與美學恣意奔馳，在辨讀時間以外，讓珠寶表成為手腕上的高級珠寶，美不勝收。

伯爵近期發表全新「光之羽翼」（Wings of Light）高級珠寶系列，其中便有一只裝飾藝術風格濃郁的腕表，從瑪雅人口中稱作「聖井」的石灰岩洞得到靈感，整只腕表共使用了151顆方形切割藍寶石、23顆方形切割黑色蛋白石、100顆圓形明亮式切割鑽石，與48顆方形切割鑽石，將天灑落的多層次天光，擬真還原。長方形表面再使用黑色蛋白石，濃郁、深邃、強烈，全世界限量僅一只；海瑞溫斯頓（Harry Winston）的卓時Premier系列Precious Micromosaic腕表，工藝則源自公元前5000年的「馬賽克」。「鑽石之王」邀請到義大利馬賽克名城Ravenna的巧匠，假以高超品味，漸層、高雅的馬賽克漸變色表面，帶有歐亞融合的文化之美。