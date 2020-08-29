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超美型工藝女表！聖井、馬賽克、海草 鑲嵌工藝嘉年華
珠寶令人心醉，除了寶石的克拉數與成色氣韻天成，更因為工匠的絕技巧思、透過寶石的排列組合與大膽鑲嵌，讓想像力與美學恣意奔馳，在辨讀時間以外，讓珠寶表成為手腕上的高級珠寶，美不勝收。
伯爵近期發表全新「光之羽翼」（Wings of Light）高級珠寶系列，其中便有一只裝飾藝術風格濃郁的腕表，從瑪雅人口中稱作「聖井」的石灰岩洞得到靈感，整只腕表共使用了151顆方形切割藍寶石、23顆方形切割黑色蛋白石、100顆圓形明亮式切割鑽石，與48顆方形切割鑽石，將天灑落的多層次天光，擬真還原。長方形表面再使用黑色蛋白石，濃郁、深邃、強烈，全世界限量僅一只；海瑞溫斯頓（Harry Winston）的卓時Premier系列Precious Micromosaic腕表，工藝則源自公元前5000年的「馬賽克」。「鑽石之王」邀請到義大利馬賽克名城Ravenna的巧匠，假以高超品味，漸層、高雅的馬賽克漸變色表面，帶有歐亞融合的文化之美。
寶璣（Breguet）則同樣展現對漸變色彩的藝術風格品味，Marine航海系列Haute Joaillerie腕表將水底海草的翠綠、淡紫、黃橙，結合綠寶石、沙弗萊石、有色藍寶石和鑽石鑲嵌，浪漫演繹。同時身為頂級製表世家，機芯更用上591C自動上鍊機芯，具備矽質直線瑞士槓桿擒縱裝置，18K金自動盤再飾以大溪地珍珠母貝和鑽石鑲嵌，將高級製表與珠寶鑲嵌工藝，巧妙合一。
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