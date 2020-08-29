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木村光希無敵長腿太搶鏡 拎自己設計的包款登上雜誌
日前木村光希（Kōki,）在IG放上COACH x Kōki,的聯名款Tabby手袋，讓她除了品牌日本代言人的身分之外，還新增了設計師的頭銜，以積極正向為主題打造手袋、短夾、鑰匙圈，洋溢滿滿的少女心，可惜這是日本限定款，只有日本當地才能買得到。
最新的照片則是來自她帶著自己設計的包款登上日本《ELLE》雜誌10月號，拍出無敵長腿相當驚人，也展現她動感的一面；早前姐姐掌鏡的畫面，則是一如往常地拍出她青春可人的亮麗，迥異風格也展現了木村光希的多變，而她在雜誌上也以COACH秋冬季的運動涼鞋穿搭，呈現流行造型。
包款上由木村光希設計的原創插圖，包括UP字樣、還有可愛小花圖案，徽章上的星形圖樣寫了「SHINNING HOPE」一詞正是代表她的名字光、希。Tabby手袋是COACH在2019年發表的包款，可手拿、斜背、或作為側背腋下包，由執行創意總監Stuart Vevers以七○年代經典包款為廓型打造，內有三格夾層，是都會女孩的實用包款，推出後因輕巧俐落且價格好入手，成為熱賣包款；目前Tabby包款售價依照設計款式不同，價格大約落在16,800至19,800元之間。
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