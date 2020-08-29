夏天背部狂冒痘怎麼辦？掌握3點抗痘 從挑衣服開始

夏天又悶又熱，還時常下雨的天氣，汗水夾雜潮濕簡直悶極點。背後的痘痘，這時也來湊熱鬧，又癢又痛的痘痘，用手抓傷，穿著白T根本就是災難，任誰都受不了這樣的情況。

說到背後爆痘，許多人都嘗過這樣的苦頭，尤其在夏天，無論是臉上、背後，都很容易好發痘痘，這是由於皮脂腺在熱的天氣中，會比以往季節更旺盛，人體的新陳代謝加快，做好以下三件事情，可以讓背後的痘痘，不要每個夏天都見面。

一、飲食習慣

飲食習慣，是大家熟知卻也最容易被忽略。夏天口欲不佳，需要口味重些的食物，才比較有胃口。但過於刺激性的食物，也可能會讓肌膚的狀態變得更糟。如果你是頻繁長痘痘的人，建議多喝常溫水、多攝取蔬果、補充身體的維生素C。

二、慎選清潔用品

許多沐浴乳，其實都帶有些許的刺激性，對於清潔肌膚來說，或多或少都有些影響。身體肌膚在長期受到刺激的狀況下，皮脂的分泌也會變多，所以在挑選清潔產品時，盡量挑選沒有過多添加物、質地輕盈、敏感肌膚也可使用。雖然這類產品，洗起來不如刺激性的沐浴產品來的有潔淨感受，但不想要痘痘找麻煩，就只好細心地挑選。

三、衣著也關係到皮膚健康