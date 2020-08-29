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夏天背部狂冒痘怎麼辦？掌握3點抗痘 從挑衣服開始

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
想要背部乾淨，選對清潔產品也是關鍵。圖／摘自 pexels
想要背部乾淨，選對清潔產品也是關鍵。圖／摘自 pexels

夏天又悶又熱，還時常下雨的天氣，汗水夾雜潮濕簡直悶極點。背後的痘痘，這時也來湊熱鬧，又癢又痛的痘痘，用手抓傷，穿著白T根本就是災難，任誰都受不了這樣的情況。

說到背後爆痘，許多人都嘗過這樣的苦頭，尤其在夏天，無論是臉上、背後，都很容易好發痘痘，這是由於皮脂腺在熱的天氣中，會比以往季節更旺盛，人體的新陳代謝加快，做好以下三件事情，可以讓背後的痘痘，不要每個夏天都見面。

一、飲食習慣

飲食習慣，是大家熟知卻也最容易被忽略。夏天口欲不佳，需要口味重些的食物，才比較有胃口。但過於刺激性的食物，也可能會讓肌膚的狀態變得更糟。如果你是頻繁長痘痘的人，建議多喝常溫水、多攝取蔬果、補充身體的維生素C。

二、慎選清潔用品

許多沐浴乳，其實都帶有些許的刺激性，對於清潔肌膚來說，或多或少都有些影響。身體肌膚在長期受到刺激的狀況下，皮脂的分泌也會變多，所以在挑選清潔產品時，盡量挑選沒有過多添加物、質地輕盈、敏感肌膚也可使用。雖然這類產品，洗起來不如刺激性的沐浴產品來的有潔淨感受，但不想要痘痘找麻煩，就只好細心地挑選。

三、衣著也關係到皮膚健康

衣物也可能是造成背後長痘的最大主因。一天忙碌下來，全身汗流浹背，又要重視自己的衣服設計，往往忽略布料也有可能造成肌膚不適的問題。如緊身衣的不透氣感，若加上不吸汗，那整個夏天，就有冒不完的痘痘。

選擇透氣的衣物，才不會讓身體的痘痘好發。圖／摘自 pexels
選擇透氣的衣物，才不會讓身體的痘痘好發。圖／摘自 pexels
想要乾淨的背部，飲食習慣就要好，避免刺激的食物。圖／摘自pakutaso
想要乾淨的背部，飲食習慣就要好，避免刺激的食物。圖／摘自pakutaso
夏天的忙碌，汗流浹背，是最容易讓肌膚出現小問題的時刻。圖／摘自pakutaso
夏天的忙碌，汗流浹背，是最容易讓肌膚出現小問題的時刻。圖／摘自pakutaso

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