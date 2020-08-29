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攀岩裝也能變潮！THE NORTH FACE攜手街牌顛覆你的印象

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列 76 OVERSIZED MOUNTAIN CHORE外套18,800元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列 76 OVERSIZED MOUNTAIN CHORE外套18,800元。圖／THE NORTH FACE提供

專業戶外運動品牌THE NORTH FACE與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD再次攜手，推出秋季系列，靈感源自攀岩裝束的外形及功能性細節，透過不同的方式鼓勵大家不斷探索，展現無限可能。

以「無論身在何處，探索永不停止」為品牌精神的THE NORTH FACE再度與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD合作，從最具代表性的品牌戶外夾克中擷取靈感，包括1976年推出的MOUNTAIN PARKA及自1989 年開始發售的PLACKET PULLOVER CLASSIC FLEECE， 同時也創造了BRAIN DEAD有史以來第一個專門為女性設計剪裁的款式。聯名系列備有外套、運動服、攀岩裝備及配件，並融合了THE NORTH FACE 招牌的色彩交疊細節及BRAIN DEAD 最新用色， 讓時尚與功能並重。

而因應變化多端的天氣，法國軍靴品牌PALLADIUM打造全新橘標防水系列VAPOR SC軍規進化版潮靴，有別於以往只有男生款有防水拉鍊設計，這次也首度同步推出女生款式。全靴以輕量科技打造，結合高密度EVA中底，並在易磨損區域增加 GRIP 橡膠防磨墊片；使用Memory Foam記憶鞋墊，利用延遲回彈的特性，在行走間有效吸收衝擊並分散壓力，提供輕盈腳感。此外，系列鞋款此次以全尺寸款式搭載內側易穿脫的防水拉鍊設計，以科技、機能風格提供全新穿著體驗。

THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列76 OVERSIZED MOUNTAIN外套17,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列76 OVERSIZED MOUNTAIN外套17,380元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列短褲6,880元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列短褲6,880元。圖／THE NORTH FACE提供
PALLADIUM橘標防水VAPOR SC系列靴3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水VAPOR SC系列靴3,980元。圖／PALLADIUM提供
THE NORTH FACE與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD再次攜手，推出秋季系列，靈感源自攀岩裝束的外形及功能性細節。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD再次攜手，推出秋季系列，靈感源自攀岩裝束的外形及功能性細節。圖／THE NORTH FACE提供
因應變化多端的天氣，法國軍靴品牌PALLADIUM打造全新橘標防水系列VAPOR SC軍規進化版潮靴。
因應變化多端的天氣，法國軍靴品牌PALLADIUM打造全新橘標防水系列VAPOR SC軍規進化版潮靴。
PALLADIUM橘標防水VAPOR SC系列靴3,980元。圖／PALLADIUM提供
PALLADIUM橘標防水VAPOR SC系列靴3,980元。圖／PALLADIUM提供
THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列迷彩DUFFEL包6,880元。圖／THE NORTH FACE提供
THE NORTH FACE和BRAIN DEAD合作系列迷彩DUFFEL包6,880元。圖／THE NORTH FACE提供

品牌 洛杉磯

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