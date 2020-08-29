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攀岩裝也能變潮！THE NORTH FACE攜手街牌顛覆你的印象
專業戶外運動品牌THE NORTH FACE與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD再次攜手，推出秋季系列，靈感源自攀岩裝束的外形及功能性細節，透過不同的方式鼓勵大家不斷探索，展現無限可能。
以「無論身在何處，探索永不停止」為品牌精神的THE NORTH FACE再度與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD合作，從最具代表性的品牌戶外夾克中擷取靈感，包括1976年推出的MOUNTAIN PARKA及自1989 年開始發售的PLACKET PULLOVER CLASSIC FLEECE， 同時也創造了BRAIN DEAD有史以來第一個專門為女性設計剪裁的款式。聯名系列備有外套、運動服、攀岩裝備及配件，並融合了THE NORTH FACE 招牌的色彩交疊細節及BRAIN DEAD 最新用色， 讓時尚與功能並重。
而因應變化多端的天氣，法國軍靴品牌PALLADIUM打造全新橘標防水系列VAPOR SC軍規進化版潮靴，有別於以往只有男生款有防水拉鍊設計，這次也首度同步推出女生款式。全靴以輕量科技打造，結合高密度EVA中底，並在易磨損區域增加 GRIP 橡膠防磨墊片；使用Memory Foam記憶鞋墊，利用延遲回彈的特性，在行走間有效吸收衝擊並分散壓力，提供輕盈腳感。此外，系列鞋款此次以全尺寸款式搭載內側易穿脫的防水拉鍊設計，以科技、機能風格提供全新穿著體驗。
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