攀岩裝也能變潮！THE NORTH FACE攜手街牌顛覆你的印象

專業戶外運動品牌THE NORTH FACE與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD再次攜手,推出秋季系列,靈感源自攀岩裝束的外形及功能性細節,透過不同的方式鼓勵大家不斷探索,展現無限可能。

以「無論身在何處,探索永不停止」為品牌精神的THE NORTH FACE再度與洛杉磯街頭品牌BRAIN DEAD合作,從最具代表性的品牌戶外夾克中擷取靈感,包括1976年推出的MOUNTAIN PARKA及自1989 年開始發售的PLACKET PULLOVER CLASSIC FLEECE, 同時也創造了BRAIN DEAD有史以來第一個專門為女性設計剪裁的款式。聯名系列備有外套、運動服、攀岩裝備及配件,並融合了THE NORTH FACE 招牌的色彩交疊細節及BRAIN DEAD 最新用色, 讓時尚與功能並重。