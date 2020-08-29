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搶搭米其林風潮 美食家帶路 啤酒搭餐學起來！

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
金蓬萊遵古台菜餐廳的招牌菜色「排骨酥」，正與經典海尼根的多層次口感相激盪，啤酒的泡沫感也能帶來fresh清爽口感。圖 / 翻攝自金蓬萊餐廳官方粉絲專頁。
金蓬萊遵古台菜餐廳的招牌菜色「排骨酥」，正與經典海尼根的多層次口感相激盪，啤酒的泡沫感也能帶來fresh清爽口感。圖 / 翻攝自金蓬萊餐廳官方粉絲專頁。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

2020年的「台北台中米其林指南」剛於本周一揭曉，從主廚手法、料理種類、是否有遺珠之憾？接連在本週引起大眾熱議。而米其林指南除了令人津津樂道，更在於包含飲食、服務、用餐氣氛、餐酒搭配的綜合考量。雖然提到佐餐總讓人聯想到高價烈酒或紅白酒，但美食家徐天麟則推薦了「微醺星光榜」，將海尼根啤酒、虎牌精釀、海尼根0.0零酒精與詩莊堡蘋果酒，搭配不同國籍料理。

美食專家徐天麟指出，「昂貴、稀有、有名」並非米其林餐廳的選酒因素，他並精選多間米其林餐廳，帶來不同的餐酒搭配推薦；例如連續三年蟬聯三星的「頤宮」，其火焰片皮鴨經火焰炙燒後的酥脆鴨皮帶有淡淡酒香，而啤酒花恰到好處的香氣也正能凸顯鴨肉鮮甜，並消除鴨油的膩口感，此時海尼根0.0零酒精則帶來還原拉格啤酒的圓潤風味，讓聚餐者能享受啤酒風味、但無酒精負擔。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

台灣人熱愛日本料理，而虎牌冰釀Tiger Crystal低於5%的酒精濃度，加上清爽特質，正和魚肉的細膩鮮甜合拍；而經典的海尼根Heineken Original，則和台式料理一拍即合，無論是「金蓬萊遵古台菜」的招牌排骨酥、「請客樓」的手路菜，海尼根的麥香、綿密口感，都讓用餐時的體驗更為清爽暢快；而詩莊堡蘋果酒STRONGBOW則被推薦搭配台中新摘星的「Forchetta」，以新鮮蘋果進行發酵的詩莊堡，泡沫細緻順口，正合適搭配「伊比利老饕上蓋豬肉」，暢快享用。

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

「火焰片皮鴨」三吃是「頤宮」的鎮店之寶，配上濃郁飽滿的經典海尼根，圓潤麥香完美烘托烤鴨的爐烤淡淡煙燻味。圖 / 翻攝自頤宮餐廳官方粉絲專頁。
「火焰片皮鴨」三吃是「頤宮」的鎮店之寶，配上濃郁飽滿的經典海尼根，圓潤麥香完美烘托烤鴨的爐烤淡淡煙燻味。圖 / 翻攝自頤宮餐廳官方粉絲專頁。
虎牌精釀啤酒的「-1°C」冰釀過濾工藝，是順飲型啤酒的代表，同時添加抗日照啤酒花，保有完美口感。圖 / 虎牌啤酒提供。
虎牌精釀啤酒的「-1°C」冰釀過濾工藝，是順飲型啤酒的代表，同時添加抗日照啤酒花，保有完美口感。圖 / 虎牌啤酒提供。
經典海尼根有著濃郁飽滿大麥香氣、與細緻果香，獨特的A酵母，能創造豐富風味與細緻果香。圖 / 海尼根提供。
經典海尼根有著濃郁飽滿大麥香氣、與細緻果香，獨特的A酵母，能創造豐富風味與細緻果香。圖 / 海尼根提供。

米其林 酒精 酒駕

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