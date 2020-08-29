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輕量化廚房新趨勢！胡桃木中島讓廚房吹起輕古典主義

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
輕量化的中島，加強了儲物空間。圖／弘第提供
輕量化的中島，加強了儲物空間。圖／弘第提供

一提到廚房，多數人想到的材質都是石頭、金屬與各種人造材質，感覺始終少了溫度，但德國廚具LEICHT，讓廚房也能吹起輕古典風格。

呼應當代輕量化廚房的概念，LEICHT以深色胡桃木結合中島，成為壁面與用餐吧台，讓整體視覺感更為立體，也為開放式的廚房，營造出另一種美好空間感。

開放式廚房是現代新房裝潢的主流，過往廚房都給人雜亂的印象，開放式廚房為與其他居家空間統合，也吹起輕量化風格，LEICHT帶入輕量化的中島設計，以雙向抽屜滿足廚物空間，也把廚房與用餐空間結合，用餐桌的深色胡桃木，從中島延伸出來，至於烹煮的牆面，同樣以胡桃木為壁面材質，搭配玻璃吊櫃，整合了古典的對稱主義，也以淺色、深色不同材質，營造出衝突的視覺空間感。

放棄過去古典主義的繁複，輕古典主義的廚房，簡化線條與加強立體框線，並透過中島與用餐吧台的設計，創造更多儲物與收納空間，也讓廚房因為木材質，多了更多的溫暖。

輕量化的中島，加強了儲物空間。圖／弘第提供
輕量化的中島，加強了儲物空間。圖／弘第提供
德國廚具LEICHT，把胡桃木帶入廚房中。圖／弘第提供
德國廚具LEICHT，把胡桃木帶入廚房中。圖／弘第提供
德國廚具LEICHT，把胡桃木帶入廚房中。圖／弘第提供
德國廚具LEICHT，把胡桃木帶入廚房中。圖／弘第提供

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