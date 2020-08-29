周杰倫愛相隨和昆凌穿同系列 網友噴淚：該減肥了

天王周杰倫更新IG，一夜之間按近10萬、留言近千筆，貼文「等等英雄聯盟開打，我其實有點緊張」，粉絲們卯起來為他加油之外，也留意到他身上的風衣來自COACH X Jean-Michel Basquiat聯名款，和昆凌前天po的包款出自同系列，愛相隨選搭同款引來「哥就是帥」的評論，卻也有網友以「該減肥了」加上留下兩行淚的表情符號虧周董幸福肥，也有網友傾慕寫下「一米八既視感」。

周杰倫身上穿的COACH X Jean-Michel Basquiat風衣來自COACH秋冬藝術家聯名款，網友表示「喜歡這件風衣，簡直是藝術品」；昆凌詮釋的COACH X Jean-Michel Basquiat系列Beat手袋是全新設計款，網友讚她以霸道總裁的造型演繹，Beat手袋有時髦鍊帶裝飾，可肩背、手提、側背，包釦的倒C字金屬是品牌首度嘗試。而IG上也有周董一家人的粉絲發現，蒐藏藝術品眼光獨到的周杰倫，家中就掛有Jean-Michel Basquiat的畫作，也是昆凌拍照的背景。