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染髮選對色不怕傷髮質！髮型師曝光台灣女生適合染3色

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
台灣女生最適合染什麼髮色呢？圖／摘自IG
台灣女生最適合染什麼髮色呢？圖／摘自IG

許多女生都喜歡染髮，透過換髮色，來更改自己的風格。但每次染髮後，總會擔心自己的髮質受損，因此常常在選擇顏色時，出現選擇障礙，到底該怎麼挑選髮色比較好呢？

髮型師阿Wing就分享適合台灣女生染的髮色，也可以避免傷髮質，一般來說，髮色如果越接近原本的髮色，對髮質的傷害比較小，如果需要漂色，代表髮質就會受損比較多，那什麼樣的髮色，可以改變造型，也可以維持髮色呢？

一、紅棕色

帶有紅色與棕色的紅棕色，是很適合台灣女生的髮色，看起來會特別顯白，不少藝人也會選擇紅棕色，特別是韓星，皮膚偏白，染上紅棕色，在太陽光底下，看起來根本就是仙女。

二、蜜糖色

結合了棕色、金色與紅色的蜜糖色，是許多台灣藝人的首選，包括蔡依林、楊丞琳等人，都染過蜜糖色，因為對髮質損傷比較小，而且可以依照自己的喜好，要金色一點，或是棕色多一點，都能呈現出不同的質感。

三、巧克力

比較暖色系的巧克力色，基本上也不傷髮質，它的色澤，主要是改變黑色的髮色，看起來顏色比較柔和，也適合淡妝的女生，看起來就會多了些女人味，更有種不同的質感。

蔡依林是蜜糖色的愛好者。圖／摘自IG
蔡依林是蜜糖色的愛好者。圖／摘自IG
楊丞琳也染過紅棕色。圖／摘自IG
楊丞琳也染過紅棕色。圖／摘自IG
Jessica也愛蜜糖色。圖／摘自IG
Jessica也愛蜜糖色。圖／摘自IG
Tiffany染巧克力色。圖／摘自IG
Tiffany染巧克力色。圖／摘自IG
TWICE的志效也染過紅棕色。圖／摘自IG
TWICE的志效也染過紅棕色。圖／摘自IG
太妍很適合染紅棕色。圖／摘自IG
太妍很適合染紅棕色。圖／摘自IG

巧克力 髮型

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