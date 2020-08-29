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平胸女孩周冬雨穿出淘氣性感風　一個轉身美背又加分

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
周冬雨穿出平胸女孩的大方自信，露美背詮釋TB夏日系列。圖／取自微博
周冬雨穿出平胸女孩的大方自信，露美背詮釋TB夏日系列。圖／取自微博

BURBERRY品牌代言人周冬雨釋出全新的夏日TB印花穿搭，她向來以纖瘦單薄出了名，在多重印花的疊加之下，展現了孩子氣運動風，也自在表達獨屬於己的性感；此外，日前她登上Numero封面，也穿了BURBERRY秋冬系列，格紋的搭配展現個性，呈現周冬雨多變的風貌。

周冬雨以同時混搭多種印花單品來表現BURBERRY夏日系列，這是創意總監Riccardo Tisci設計的全新TB Summer Monogram，散發夏季的自由享樂精神；TB花押字印花來自2018年Riccardo Tisci和Peter Saville共同創造，是為向品牌創始人Thomas Burberry致敬的設計，在夏日改造為更鮮明的天藍色、石磨色，或是橙色調搭鈷藍色字母；她身上背著小型硬挺Robin手機包，運用義大利鞣製粒面皮革製成，共有1個外拉鍊口袋、1個外插袋和2個內部卡片夾層，TB花押字鎖扣設計為細節裝飾，可肩背、斜背或當做手拿包使用。

此外「Numero雜誌」也以周冬雨作為封面人物，她身穿高領上衣、西裝馬甲與風衣，表現出剛強的帥氣，另一套則是以品牌格紋的怪奇剪裁，帶來創意十足的穿搭造型，兩套都是來自BURBERRY秋冬季的服裝，以新穎剪裁、重新解構拼接，例如周冬雨身上的格紋服裝肩膀處剪裁，其實是以襯衫領口為設計，也多了一點小性感。

周冬雨露美背身穿夏日TB印花系列。圖／取自微博
周冬雨露美背身穿夏日TB印花系列。圖／取自微博
周冬雨以2020秋冬系列格紋的灑脫個性拍攝Numero雜誌大陸版。圖／取自微博
周冬雨以2020秋冬系列格紋的灑脫個性拍攝Numero雜誌大陸版。圖／取自微博
馬勒棕花押字印花環保帆布Robin包，41,500元。圖／取自微博
馬勒棕花押字印花環保帆布Robin包，41,500元。圖／取自微博
周冬雨身穿高領上衣、西裝馬甲與風衣登上Numero雜誌大陸版。圖／取自微博
周冬雨身穿高領上衣、西裝馬甲與風衣登上Numero雜誌大陸版。圖／取自微博
周冬雨露美背身穿夏日TB印花系列。圖／取自微博
周冬雨露美背身穿夏日TB印花系列。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博
周冬雨露美背身穿夏日TB印花系列。圖／取自微博
周冬雨露美背身穿夏日TB印花系列。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博
周冬雨在官方微博釋出詮釋夏日TB印花系列、搭配環保帆布Robin包的造型。圖／取自微博

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