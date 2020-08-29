平胸女孩周冬雨穿出淘氣性感風　一個轉身美背又加分

BURBERRY品牌代言人周冬雨釋出全新的夏日TB印花穿搭，她向來以纖瘦單薄出了名，在多重印花的疊加之下，展現了孩子氣運動風，也自在表達獨屬於己的性感；此外，日前她登上Numero封面，也穿了BURBERRY秋冬系列，格紋的搭配展現個性，呈現周冬雨多變的風貌。

周冬雨以同時混搭多種印花單品來表現BURBERRY夏日系列，這是創意總監Riccardo Tisci設計的全新TB Summer Monogram，散發夏季的自由享樂精神；TB花押字印花來自2018年Riccardo Tisci和Peter Saville共同創造，是為向品牌創始人Thomas Burberry致敬的設計，在夏日改造為更鮮明的天藍色、石磨色，或是橙色調搭鈷藍色字母；她身上背著小型硬挺Robin手機包，運用義大利鞣製粒面皮革製成，共有1個外拉鍊口袋、1個外插袋和2個內部卡片夾層，TB花押字鎖扣設計為細節裝飾，可肩背、斜背或當做手拿包使用。