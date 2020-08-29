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小資女必入手！DR.WU、BFFECT精華液升級，養出好氣色

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
DR.WU 1.5% EGF彈力賦活精華／15ml／1,000元。圖／DR.WU提供
DR.WU 1.5% EGF彈力賦活精華／15ml／1,000元。圖／DR.WU提供

保養，當然要從越年輕開始，才能延緩歲月在肌膚上的老化，小資女孩也一定要用精華液，台灣品牌DR.WU、BFFECT就陸續升級精華液，不用花大錢，但也能找到最有效的保養精華液。

DR.WU／1%積雪草舒敏修護精華、3%白藜蘆醇亮白修護精華、1.5% EGF彈力賦活精華

現代人面對生活壓力，空氣污染，因此肌膚更需要精華的修護，皮膚科醫師吳英俊就表示，很多人肌膚缺水脫屑、敏弱乾癢、暗沈老化等，就要選用高效成分來保養。

DR.WU的實驗室精華系列，今年新推出1%積雪草舒敏修護精華、3%白藜蘆醇亮白修護精華、1.5% EGF彈力賦活精華等3款全新精華。

1%積雪草舒敏修護精華適合乾燥泛紅的肌膚，能夠穩定肌膚，含有高純度積雪草與甘草萃取，擺脫泛紅。3%白藜蘆醇亮白修護精華則針對暗沉肌膚，以高活性白藜蘆醇讓肌膚能對抗刺激，提亮膚色。

如果是粗糙肌膚，則可用1.5% EGF彈力賦活精華，撫平細紋，找回嬰兒肌膚。

BFFECT／第三代Calmer高效修護精華

台灣自創且製造的保養品牌BFFECT，推出全新的第三代Calmer高效修護精華，看準小資男女們，在夏天肌膚容易出現油水不平衡、乾燥或敏感等問題，因此肌膚更要修護保養。

第三代Calmer高效修護精華加入積雪草萃取物、尿囊素成分，能修護肌膚與強化防禦力，角鯊烷則可以防止肌膚乾燥，甘草酸鉀與蘆薈葉萃取，則能舒緩肌膚不適感，每瓶售價460元。

小資女也適用的修護精華。圖／品牌提供
小資女也適用的修護精華。圖／品牌提供
BFFECT第三代Calmer高效修護精華／30ml／460元。圖／BFFECT提供
BFFECT第三代Calmer高效修護精華／30ml／460元。圖／BFFECT提供
DR.WU推出全新3款修護精華。圖／DR.WU提供
DR.WU推出全新3款修護精華。圖／DR.WU提供
DR.WU 3%白藜蘆醇亮白修護精華／15ml／1,000元。圖／DR.WU提供
DR.WU 3%白藜蘆醇亮白修護精華／15ml／1,000元。圖／DR.WU提供
DR.WU 1%積雪草舒敏修護精華 ／15ml／1,000元。圖／DR.WU提供
DR.WU 1%積雪草舒敏修護精華 ／15ml／1,000元。圖／DR.WU提供

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