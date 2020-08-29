小資女必入手！DR.WU、BFFECT精華液升級，養出好氣色

保養，當然要從越年輕開始，才能延緩歲月在肌膚上的老化，小資女孩也一定要用精華液，台灣品牌DR.WU、BFFECT就陸續升級精華液，不用花大錢，但也能找到最有效的保養精華液。

DR.WU／1%積雪草舒敏修護精華、3%白藜蘆醇亮白修護精華、1.5% EGF彈力賦活精華

現代人面對生活壓力，空氣污染，因此肌膚更需要精華的修護，皮膚科醫師吳英俊就表示，很多人肌膚缺水脫屑、敏弱乾癢、暗沈老化等，就要選用高效成分來保養。

DR.WU的實驗室精華系列，今年新推出1%積雪草舒敏修護精華、3%白藜蘆醇亮白修護精華、1.5% EGF彈力賦活精華等3款全新精華。

1%積雪草舒敏修護精華適合乾燥泛紅的肌膚，能夠穩定肌膚，含有高純度積雪草與甘草萃取，擺脫泛紅。3%白藜蘆醇亮白修護精華則針對暗沉肌膚，以高活性白藜蘆醇讓肌膚能對抗刺激，提亮膚色。

如果是粗糙肌膚，則可用1.5% EGF彈力賦活精華，撫平細紋，找回嬰兒肌膚。

BFFECT／第三代Calmer高效修護精華

台灣自創且製造的保養品牌BFFECT，推出全新的第三代Calmer高效修護精華，看準小資男女們，在夏天肌膚容易出現油水不平衡、乾燥或敏感等問題，因此肌膚更要修護保養。