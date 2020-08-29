快訊

美豬美牛明年放寬進口 這縣市發聲：豬肉零檢出否則最高罰2億

我又增1新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

菲董、Kanye West攜手adidas Originals 包辦你的日常穿搭

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
這一季adidas Originals繼續和菲董與肯伊Kanye West合作，以日常穿搭為靈感，推出一系列的T恤、褲款和配件。圖／adidas Originals提供
這一季adidas Originals繼續和菲董與肯伊Kanye West合作，以日常穿搭為靈感，推出一系列的T恤、褲款和配件。圖／adidas Originals提供

潮流迷荷包又要大失血了，這一季adidas Originals繼續和菲董（Pharrell Williams）與肯伊Kanye West合作，以日常穿搭為靈感，推出一系列的T恤、褲款和配件，讓街頭時尚融入生活。

這季，菲董再次和adidas Originals合作，推出無性別的經典剪裁版型搭配純棉材質的T恤，加上第二波全新配色的BOOST潮拖，打造簡單卻奢華的Premium Basics極致日常系列。這系列的核心概念為舒適、百搭與多樣性，以棉料搭配黑、灰、綠、藍、紫等基本色調，加上橄欖綠、海軍藍及朱紅的BOOST拖鞋，全系列皆為單一配色，再次重申Pharrell Williams的設計理念 「簡單，便是極致」。BOOST拖鞋以經典adilette鞋型為基礎，加上招牌BOOST科技中底，拖鞋式鞋型加上柔軟且可調整式鞋帶，可貼合腳型提供包覆性。

adidas + KANYE WEST YEEZY系列以亮眼極光藍配色與半透明支架設計，打造前衛科技氛圍，推出YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH鞋款。品牌利用單絲編織網布組成冰藍色鞋面，靴形鞋筒結構與RPU支架包覆鞋身，以流線型外觀搭配夜光功能，營造科幻的視覺效果。另外，YEEZY 700 V3 ARZARETH以無綁帶的彈性鞋帶設計提供穿脫便利性，同時另附上一組一般鞋帶可供替換。EVA中底增強穿著的舒適度和耐久度，人字型橡膠大底則增加了防滑摩擦力，是潮流人士不可或缺的風格單品。

Pharrell Williams BOOST拖鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
Pharrell Williams BOOST拖鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams Premium Basics短袖上衣1,690元。圖／adidas Originals提供
Pharrell Williams Premium Basics短袖上衣1,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams Premium Basics短袖上衣1,690元。圖／adidas Originals提供
Pharrell Williams Premium Basics短袖上衣1,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams BOOST拖鞋3,690元。圖／adidas Originals提供
Pharrell Williams BOOST拖鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams Premium Basics短褲2,490元。圖／adidas Originals提供
Pharrell Williams Premium Basics短褲2,490元。圖／adidas Originals提供

YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH鞋款7,000元。圖／adidas Originals提供
YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH鞋款7,000元。圖／adidas Originals提供

adidas 極光

延伸閱讀

Air Force1、Superstar都進榜！最受歡迎的8雙情侶球鞋款推薦，讓你放閃無極限

FILA發表時尚新科技跑鞋　「國民妹妹」金裕貞搶先上腳演繹甜美穿搭

孫芸芸就是愛這款！愛馬仕、DIOR拖鞋式涼鞋好優雅

adidas Originals新潮鞋上腳 小鬼黃鴻升「穿搭就是要帥！」

相關新聞

小資女必入手！DR.WU、BFFECT精華液升級，養出好氣色

保養，當然要從越年輕開始，才能延緩歲月在肌膚上的老化，小資女孩也一定要用精華液，台灣品牌DR.WU、BFFECT就陸續升...

菲董、Kanye West攜手adidas Originals 包辦你的日常穿搭

潮流迷荷包又要大失血了，這一季adidas Originals繼續和菲董（Pharrell Williams）與肯伊Ka...

新款Tradition逆跳日期腕表 寶璣Breguet一展古典底蘊

腕表機芯雖然微小，但在數公分內的微型空間內以機械結構傳輸動力，具備微縮的建築節之美。寶璣（Breguet）在傳世系列推出...

賞月不無聊 月餅盒「好好玩」！變身紙牌、桌遊與音響

中秋賞月少不得來盒月餅！今年月餅更「好玩」，外盒可以變紙牌、當桌遊，還可以是隨身帶著走的復古音響。

這些月餅太神奇！手搖飲、未來肉、黑松露、榴槤都來了

中秋佳節漸近，星級飯店、烘焙業者絞盡腦汁創新意，年年都有創意內餡，今年更是靈感大爆發，各種熱銷手搖飲滋味、話題「未來肉」...

到飯店游個泳！台北中山雅樂軒推「3小時」樂游專案

台北中山雅樂軒酒店位於頂樓、每年僅於夏季開放的露天泳池Splash，9/2至9/30 將首度推出「噗通一夏」3小時樂游專...

CHANEL高級珠寶展 12億奢華經典傳承

山茶花、流蘇、星辰、緞帶… 這些設計元素對於香奈兒（CHANEL）的粉絲來說絕不陌生，而這一切的起點，始於全球經濟大蕭條...

王陽明、蔡詩芸合體 為愛牌HUBLOT快閃站台

瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusio...

選飛天小女警？還是Snoopy？潮牌跨界聯名讓粉絲穿好穿滿

無論是「飛天小女警（THE POWERPUFF GIRLS）」還是史奴比（Snoopy）都是跨越年齡層，成為許多人心中最...

王陽明、藝術家鹵貓、建築師青山周平 帥穿Zegna挺環保

以傳承、保育之心作為基礎，Ermenegildo Zegna邀集各領域的代表人物，發表2020秋冬系列的「當代男士」，包...

名媛都驚嘆「太過癮！」 HUBLOT首間快閃店現身微風

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主...

美到鏡子炸裂！渡邊直美霸氣紅唇代言植村秀BR784唇膏

誰的美，能夠讓鏡子都炸裂了？當然就是當紅日本女星渡邊直美，她再度代言植村秀，為旗下最強唇膏色號BR784巨美棕紅代言，一...

熱門新聞

要排隊！屈臣氏指定門市8月30日限量開賣9款「特殊色中衛口罩」

今年第9號颱風梅莎生成恐逼中颱以上 下周一二影響劇烈

他PO感謝文「高鐵剛剛等我上車！」 網怒：桃園誤點原來是你！

「藝FUN券2.0」超商8/31開放登記！7-11、萊爾富推優惠

梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

生活市集加碼第二波口罩限時特賣 醫療口罩兩盒598元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。