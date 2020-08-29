菲董、Kanye West攜手adidas Originals 包辦你的日常穿搭

潮流迷荷包又要大失血了，這一季adidas Originals繼續和菲董（Pharrell Williams）與肯伊Kanye West合作，以日常穿搭為靈感，推出一系列的T恤、褲款和配件，讓街頭時尚融入生活。

這季，菲董再次和adidas Originals合作，推出無性別的經典剪裁版型搭配純棉材質的T恤，加上第二波全新配色的BOOST潮拖，打造簡單卻奢華的Premium Basics極致日常系列。這系列的核心概念為舒適、百搭與多樣性，以棉料搭配黑、灰、綠、藍、紫等基本色調，加上橄欖綠、海軍藍及朱紅的BOOST拖鞋，全系列皆為單一配色，再次重申Pharrell Williams的設計理念 「簡單，便是極致」。BOOST拖鞋以經典adilette鞋型為基礎，加上招牌BOOST科技中底，拖鞋式鞋型加上柔軟且可調整式鞋帶，可貼合腳型提供包覆性。

adidas + KANYE WEST YEEZY系列以亮眼極光藍配色與半透明支架設計，打造前衛科技氛圍，推出YEEZY BOOST 700 V3 ARZARETH鞋款。品牌利用單絲編織網布組成冰藍色鞋面，靴形鞋筒結構與RPU支架包覆鞋身，以流線型外觀搭配夜光功能，營造科幻的視覺效果。另外，YEEZY 700 V3 ARZARETH以無綁帶的彈性鞋帶設計提供穿脫便利性，同時另附上一組一般鞋帶可供替換。EVA中底增強穿著的舒適度和耐久度，人字型橡膠大底則增加了防滑摩擦力，是潮流人士不可或缺的風格單品。

Pharrell Williams BOOST拖鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams Premium Basics短袖上衣1,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams Premium Basics短袖上衣1,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams BOOST拖鞋3,690元。圖／adidas Originals提供

Pharrell Williams Premium Basics短褲2,490元。圖／adidas Originals提供