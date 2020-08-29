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新款Tradition逆跳日期腕表 寶璣Breguet一展古典底蘊

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
左右對稱式的結構，右側為降落傘式避震結構、左側則為齒輪，對稱的排列別具古典之美。圖 / Breguet提供。
左右對稱式的結構，右側為降落傘式避震結構、左側則為齒輪，對稱的排列別具古典之美。圖 / Breguet提供。

腕表機芯雖然微小，但在數公分內的微型空間內以機械結構傳輸動力，具備微縮的建築節之美。寶璣（Breguet）在傳世系列推出新款的Quantième Retrograde 7597日期逆跳腕表，維持該系列開放式機芯結構後再加入日期顯示，在複雜賞玩外、添增實用考量。

Tradition系列原本是以18世紀的經典懷表「Subscription」為再創作，捨棄了覆蓋的金屬表面，開放式結構能直接欣賞機芯結構，寶璣並將機芯加以磨砂、倒角、拋光、巴黎釘紋飾等不同處理，同時獨特的「降落傘」避震裝置也能直接觀賞，傳承了古典的形制之美。新款7597則在六點鐘方向加入近乎180度的日期逆跳功能，同時為避開左側齒輪，前緣具夜光顯示的藍鋼指針再以階梯式設計。

18K白金表殼側邊具有象徵富裕的「錢幣紋」，自動上鍊505Q機芯註記有獨立編號與寶璣簽名，並具有倒置直線型槓桿擒縱裝置與矽游絲擺輪。白K金定價為124萬6,000元，玫瑰金則為121萬9,000元。

為了避開側邊齒輪，特殊設計的階梯式藍鋼日期指針，在近距離欣賞時更能感受寶璣在細節金工的精妙處理。圖 / Breguet提供。
為了避開側邊齒輪，特殊設計的階梯式藍鋼日期指針，在近距離欣賞時更能感受寶璣在細節金工的精妙處理。圖 / Breguet提供。
開放式表面的Tradition系列，源自18世紀懷表的開放式結構，並在2005年為寶璣重新推出。圖 / Breguet提供。
開放式表面的Tradition系列，源自18世紀懷表的開放式結構，並在2005年為寶璣重新推出。圖 / Breguet提供。
亮面、桃型的自動盤，表面並具Breguet字樣。圖 / Breguet提供。
亮面、桃型的自動盤，表面並具Breguet字樣。圖 / Breguet提供。

腕表 巴黎 建築

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