快訊

美豬美牛明年放寬進口 這縣市發聲：豬肉零檢出否則最高罰2億

我又增1新冠肺炎境外移入 指揮中心下午2時緊急說明

聽新聞
test
0:00 / 0:00

賞月不無聊 月餅盒「好好玩」！變身紙牌、桌遊與音響

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
台北亞都麗緻大飯店「麗緻盈月」禮盒，可化身童趣紙相撲。圖／台北亞都麗緻提供
台北亞都麗緻大飯店「麗緻盈月」禮盒，可化身童趣紙相撲。圖／台北亞都麗緻提供

中秋賞月少不得來盒月餅！今年月餅更「好玩」，外盒可以變紙牌、當桌遊，還可以是隨身帶著走的復古音響。

麗緻餐旅集團連續5年以結合桌遊、浮空投影、拼圖、魔術方塊、疊疊樂等創意推出麗緻坊中秋禮盒，屢屢引爆市場話題。今年則以懷舊童趣發想，攜手集團人氣王麗緻熊，將其化身成紙牌，打造充滿復古童趣的「麗緻盈月」禮盒。業者表示，復刻傳統紙牌遊戲，主要是希望消費者在互動過程中，拉近家人親友的距離，找回兒時中秋團圓的過節氣氛。

台北老爺以「柚見悅圓」為主題，推出4款中秋月餅禮盒，其中的「悅圓」禮盒，為老爺繼2019年創下人氣口碑之迷宮款後，2020年再推出的獨家互動新款─四連棋遊戲桌遊，巧妙利用盒蓋鏤空設計，搭配兩色棋子紙片，輪流投入盒蓋鏤空處，便可一邊享用美味，一邊全家一起下棋，比賽看誰先連成四枚同色連線。

台北W飯店也有2020年限定「MOOSIC樂餅禮盒」，不只「以酒入餡」，還設計出收音機造型的外盒，以及隨身帶著走的復古卡帶藍牙音響，混搭出最W風格的中秋禮盒。設計師也巧妙地做到「無須外袋」、「一體成形」的設計，收音機禮盒的包裝不僅外表討喜還落實環保，禮盒中附贈獨家限量「W復古卡帶藍牙音響」，則可撥放音樂還具有充電功能。

台北Ｗ飯店2020年限定「MOOSIC樂餅禮盒」，結合W品牌熱情元素中的「音樂」與品牌代表性酒吧WOOBAR的「調飲文化」，混搭出最W風格的中秋禮盒。圖／台北Ｗ提供
台北Ｗ飯店2020年限定「MOOSIC樂餅禮盒」，結合W品牌熱情元素中的「音樂」與品牌代表性酒吧WOOBAR的「調飲文化」，混搭出最W風格的中秋禮盒。圖／台北Ｗ提供
悅圓禮盒採獨家四連棋設計，美味與創意兼具。圖／台北老爺提供
悅圓禮盒採獨家四連棋設計，美味與創意兼具。圖／台北老爺提供

中秋 月餅

延伸閱讀

奶香酒香雙拍檔！格蘭利威聯手遠東飯店 「醇月」手工月餅限量問世

momo月餅銷量 拚增八成

「房思琪」變情趣桌遊 負責人：根本就不怕 姓名沒有誰的專屬權

星宇破天荒賣月餅竟遇不肖黃牛一盒賣六千 K董親回應

相關新聞

小資女必入手！DR.WU、BFFECT精華液升級，養出好氣色

保養，當然要從越年輕開始，才能延緩歲月在肌膚上的老化，小資女孩也一定要用精華液，台灣品牌DR.WU、BFFECT就陸續升...

菲董、Kanye West攜手adidas Originals 包辦你的日常穿搭

潮流迷荷包又要大失血了，這一季adidas Originals繼續和菲董（Pharrell Williams）與肯伊Ka...

新款Tradition逆跳日期腕表 寶璣Breguet一展古典底蘊

腕表機芯雖然微小，但在數公分內的微型空間內以機械結構傳輸動力，具備微縮的建築節之美。寶璣（Breguet）在傳世系列推出...

賞月不無聊 月餅盒「好好玩」！變身紙牌、桌遊與音響

中秋賞月少不得來盒月餅！今年月餅更「好玩」，外盒可以變紙牌、當桌遊，還可以是隨身帶著走的復古音響。

這些月餅太神奇！手搖飲、未來肉、黑松露、榴槤都來了

中秋佳節漸近，星級飯店、烘焙業者絞盡腦汁創新意，年年都有創意內餡，今年更是靈感大爆發，各種熱銷手搖飲滋味、話題「未來肉」...

到飯店游個泳！台北中山雅樂軒推「3小時」樂游專案

台北中山雅樂軒酒店位於頂樓、每年僅於夏季開放的露天泳池Splash，9/2至9/30 將首度推出「噗通一夏」3小時樂游專...

CHANEL高級珠寶展 12億奢華經典傳承

山茶花、流蘇、星辰、緞帶… 這些設計元素對於香奈兒（CHANEL）的粉絲來說絕不陌生，而這一切的起點，始於全球經濟大蕭條...

王陽明、蔡詩芸合體 為愛牌HUBLOT快閃站台

瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusio...

選飛天小女警？還是Snoopy？潮牌跨界聯名讓粉絲穿好穿滿

無論是「飛天小女警（THE POWERPUFF GIRLS）」還是史奴比（Snoopy）都是跨越年齡層，成為許多人心中最...

王陽明、藝術家鹵貓、建築師青山周平 帥穿Zegna挺環保

以傳承、保育之心作為基礎，Ermenegildo Zegna邀集各領域的代表人物，發表2020秋冬系列的「當代男士」，包...

名媛都驚嘆「太過癮！」 HUBLOT首間快閃店現身微風

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主...

美到鏡子炸裂！渡邊直美霸氣紅唇代言植村秀BR784唇膏

誰的美，能夠讓鏡子都炸裂了？當然就是當紅日本女星渡邊直美，她再度代言植村秀，為旗下最強唇膏色號BR784巨美棕紅代言，一...

熱門新聞

要排隊！屈臣氏指定門市8月30日限量開賣9款「特殊色中衛口罩」

今年第9號颱風梅莎生成恐逼中颱以上 下周一二影響劇烈

他PO感謝文「高鐵剛剛等我上車！」 網怒：桃園誤點原來是你！

「藝FUN券2.0」超商8/31開放登記！7-11、萊爾富推優惠

梅莎颱風將快速增強！ 吳德榮：挑戰今年最強颱

生活市集加碼第二波口罩限時特賣 醫療口罩兩盒598元

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。