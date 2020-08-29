賞月不無聊 月餅盒「好好玩」！變身紙牌、桌遊與音響

中秋賞月少不得來盒月餅！今年月餅更「好玩」，外盒可以變紙牌、當桌遊，還可以是隨身帶著走的復古音響。

麗緻餐旅集團連續5年以結合桌遊、浮空投影、拼圖、魔術方塊、疊疊樂等創意推出麗緻坊中秋禮盒，屢屢引爆市場話題。今年則以懷舊童趣發想，攜手集團人氣王麗緻熊，將其化身成紙牌，打造充滿復古童趣的「麗緻盈月」禮盒。業者表示，復刻傳統紙牌遊戲，主要是希望消費者在互動過程中，拉近家人親友的距離，找回兒時中秋團圓的過節氣氛。

台北老爺以「柚見悅圓」為主題，推出4款中秋月餅禮盒，其中的「悅圓」禮盒，為老爺繼2019年創下人氣口碑之迷宮款後，2020年再推出的獨家互動新款─四連棋遊戲桌遊，巧妙利用盒蓋鏤空設計，搭配兩色棋子紙片，輪流投入盒蓋鏤空處，便可一邊享用美味，一邊全家一起下棋，比賽看誰先連成四枚同色連線。