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賞月不無聊 月餅盒「好好玩」！變身紙牌、桌遊與音響
中秋賞月少不得來盒月餅！今年月餅更「好玩」，外盒可以變紙牌、當桌遊，還可以是隨身帶著走的復古音響。
麗緻餐旅集團連續5年以結合桌遊、浮空投影、拼圖、魔術方塊、疊疊樂等創意推出麗緻坊中秋禮盒，屢屢引爆市場話題。今年則以懷舊童趣發想，攜手集團人氣王麗緻熊，將其化身成紙牌，打造充滿復古童趣的「麗緻盈月」禮盒。業者表示，復刻傳統紙牌遊戲，主要是希望消費者在互動過程中，拉近家人親友的距離，找回兒時中秋團圓的過節氣氛。
台北老爺以「柚見悅圓」為主題，推出4款中秋月餅禮盒，其中的「悅圓」禮盒，為老爺繼2019年創下人氣口碑之迷宮款後，2020年再推出的獨家互動新款─四連棋遊戲桌遊，巧妙利用盒蓋鏤空設計，搭配兩色棋子紙片，輪流投入盒蓋鏤空處，便可一邊享用美味，一邊全家一起下棋，比賽看誰先連成四枚同色連線。
台北W飯店也有2020年限定「MOOSIC樂餅禮盒」，不只「以酒入餡」，還設計出收音機造型的外盒，以及隨身帶著走的復古卡帶藍牙音響，混搭出最W風格的中秋禮盒。設計師也巧妙地做到「無須外袋」、「一體成形」的設計，收音機禮盒的包裝不僅外表討喜還落實環保，禮盒中附贈獨家限量「W復古卡帶藍牙音響」，則可撥放音樂還具有充電功能。
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