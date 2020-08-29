這些月餅太神奇！手搖飲、未來肉、黑松露、榴槤都來了

中秋佳節漸近，星級飯店、烘焙業者絞盡腦汁創新意，年年都有創意內餡，今年更是靈感大爆發，各種熱銷手搖飲滋味、話題「未來肉」、頂級黑松露、氣味特殊的榴槤、台灣土鳳梨等，色香味皆不同過往、各個驚艷亮相。

凱撒飯店連鎖今年聯合旗下品牌飯店推出多款月餅禮盒，其中，有一款「台灣手搖飲」主題的2.0版本，以夏季水果發想推出6種風味，像是手搖飲界引爆瘋迷的「楊枝甘露」，內餡滿滿芒果與柚子，帶有淡雅椰奶清香；少女心大爆發的「草苺歐蕾」，則是將草莓果肉打碎佐以香濃牛奶調和，酸甜濃滑口感有初戀的滋味；大人系的「桑葚檸檬青茶」，以青茶為基底加入桑葚果肉及檸檬汁而成。皆搭配桃山皮，外型可愛。

六福旅遊集團的「未來肉」月餅，也創新話題。台北六福萬怡酒店粵亮廣式料理主廚突破傳統，創意推出「粵亮燒味三寶月餅」、「柚香黑糖麻糬月餅」，還有引爆話題的「川渝植物肉月餅」，選用超夯的植物肉，兼有零膽固醇特色，再佐以主廚秘製麻辣醬，限量400盒。

圓山飯店的「甜美蘭花禮盒」，則以台灣在地水果入餡，包含火龍果鳳梨櫻桃、抹茶香柚、焦糖蘋果洋梨、芒果果粒以及純奶黃，味甜色美。

神奇滋味還有新加坡頂級手工松露品牌Aroma Truffle推出號稱「世界最強的松露冰皮月餅」。其中，「黑松露貓山王榴槤冰皮月餅」選自馬來西亞的貓山王榴槤肉，與黑色義大利松露撞出濃郁新意，再用手工竹炭冰皮包裹，最後撒上可食用的金箔，松露撞上榴槤，滋味特殊。另有「黑松露熔岩白巧克力冰皮月餅」，內餡與熔岩充滿層次的松露風味，再以澳洲堅果點綴突顯風味。