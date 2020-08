王陽明、蔡詩芸合體 為愛牌HUBLOT快閃站台

瑞士知名製表品牌宇舶表(HUBLOT),於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店,自即日起至10月19日止。為顧及微風廣場一樓以女性消費者為主的精品大道,品牌特地提高店內女性商品的比例,並由瑞士帶來2020年度最新女表,包括全台首度曝光的Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表。最近時尚活動滿檔的王陽明、蔡詩芸夫妻特地來為愛牌站台。

王陽明透露自己最近才剛入手了全球限量500只的Big Bang Integral計時碼表All Black陶瓷款,不過今天配戴的Spirit Of Big Bang Meca-10腕表魔力黑陶瓷款,陶瓷是採用消光黑的色調,感覺更為低調。他表示雖然45毫米的尺寸看起來很大,但其實配戴起來相當輕盈,「所以我搭配有點清爽的服裝風格。」配戴今年最新Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表的蔡詩芸,則特地為這款她心目中深具未來感的腕表打扮,並以黑色為主視覺色調,將彩虹漸層表帶換成黑色,完整全身的穿搭,也凸顯快拆系統的便利性。 王陽明、蔡詩芸出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款,56萬9,000元起。圖/宇舶表提供 王陽明出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang One Click 唇膏腕表39毫米陶瓷款,60萬2,000元。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表, 284萬5,000元。圖/宇舶表提供 蔡詩芸出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖/宇舶表提供 HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表, 284萬5,000元。圖/宇舶表提供