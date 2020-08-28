聽新聞
test
0:00 / 0:00
王陽明、蔡詩芸合體 為愛牌HUBLOT快閃站台
瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店，自即日起至10月19日止。為顧及微風廣場一樓以女性消費者為主的精品大道，品牌特地提高店內女性商品的比例，並由瑞士帶來2020年度最新女表，包括全台首度曝光的Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表。最近時尚活動滿檔的王陽明、蔡詩芸夫妻特地來為愛牌站台。
王陽明透露自己最近才剛入手了全球限量500只的Big Bang Integral計時碼表All Black陶瓷款，不過今天配戴的Spirit Of Big Bang Meca-10腕表魔力黑陶瓷款，陶瓷是採用消光黑的色調，感覺更為低調。他表示雖然45毫米的尺寸看起來很大，但其實配戴起來相當輕盈，「所以我搭配有點清爽的服裝風格。」配戴今年最新Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表的蔡詩芸，則特地為這款她心目中深具未來感的腕表打扮，並以黑色為主視覺色調，將彩虹漸層表帶換成黑色，完整全身的穿搭，也凸顯快拆系統的便利性。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言