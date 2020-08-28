快訊

網紅館長遭槍擊 館粉出征侯友宜合理嗎？

評／進一步退兩步？檢察體系改革的「復辟」勢力

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王陽明、蔡詩芸合體 為愛牌HUBLOT快閃站台

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供

瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店，自即日起至10月19日止。為顧及微風廣場一樓以女性消費者為主的精品大道，品牌特地提高店內女性商品的比例，並由瑞士帶來2020年度最新女表，包括全台首度曝光的Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表。最近時尚活動滿檔的王陽明、蔡詩芸夫妻特地來為愛牌站台。

王陽明透露自己最近才剛入手了全球限量500只的Big Bang Integral計時碼表All Black陶瓷款，不過今天配戴的Spirit Of Big Bang Meca-10腕表魔力黑陶瓷款，陶瓷是採用消光黑的色調，感覺更為低調。他表示雖然45毫米的尺寸看起來很大，但其實配戴起來相當輕盈，「所以我搭配有點清爽的服裝風格。」配戴今年最新Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表的蔡詩芸，則特地為這款她心目中深具未來感的腕表打扮，並以黑色為主視覺色調，將彩虹漸層表帶換成黑色，完整全身的穿搭，也凸顯快拆系統的便利性。

王陽明、蔡詩芸出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
王陽明、蔡詩芸出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元起。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元起。圖／宇舶表提供
王陽明出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
王陽明出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click 唇膏腕表39毫米陶瓷款，60萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click 唇膏腕表39毫米陶瓷款，60萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
蔡詩芸出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
蔡詩芸出席HUBLOT宇舶表台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供

腕表 微風 瑞士

延伸閱讀

王陽明、藝術家鹵貓、建築師青山周平 帥穿Zegna挺環保

王陽明代言品牌服飾 注入自然生態理念

王陽明七夕幫解饞so sweet！ Marz23直喊：罪惡

把王陽明當芭比猛換鞋！蔡詩芸當導演盡情控制老公

相關新聞

王陽明、蔡詩芸合體 為愛牌HUBLOT快閃站台

瑞士知名製表品牌宇舶表（HUBLOT），於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusio...

選飛天小女警？還是Snoopy？潮牌跨界聯名讓粉絲穿好穿滿

無論是「飛天小女警（THE POWERPUFF GIRLS）」還是史奴比（Snoopy）都是跨越年齡層，成為許多人心中最...

王陽明、藝術家鹵貓、建築師青山周平 帥穿Zegna挺環保

以傳承、保育之心作為基礎，Ermenegildo Zegna邀集各領域的代表人物，發表2020秋冬系列的「當代男士」，包...

名媛都驚嘆「太過癮！」 HUBLOT首間快閃店現身微風

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主...

美到鏡子炸裂！渡邊直美霸氣紅唇代言植村秀BR784唇膏

誰的美，能夠讓鏡子都炸裂了？當然就是當紅日本女星渡邊直美，她再度代言植村秀，為旗下最強唇膏色號BR784巨美棕紅代言，一...

米其林美食外送到家！foodpanda推薦米其林新上榜餐廳、熱門必點菜單

想吃米其林美食不必舟車勞頓或排隊人擠人，外送平台也能滿足口腹之慾，foodpanda除了囊括2019年獲選米其林餐盤認證...

店裝可回收重複使用！Aesop台北101店傳遞永續環保概念

時尚美妝產業過往，多被視為不環保的產業，但來自澳洲的保養品牌Aesop，正在打破這迷思，呼應減少浪費的永續發展，Aeso...

楊冪和億萬富翁網紅的2歲女兒撞包 水鑽小提包亮晶晶

王大仁同名品牌alexanderwang向來深受網紅、名媛喜愛，尤其卡戴珊家族更是相當吹捧，日前「億萬富豪網紅」凱莉珍娜...

用嗅覺遊歷巴比倫空中花園！Jo Malone London新香迷人

聽過世界中7大奇觀之一的「巴比倫空中花園」嗎？這座讓人充滿想像空間的花園，沒有人真正見過，卻仍讓人充滿想像空間。香氛品牌...

要排隊！屈臣氏指定門市8月30日限量開賣9款「特殊色中衛口罩」

大眾最愛的特殊色中衛口罩又來了！屈臣氏宣布8月30日將於指定門市限量開賣9款特殊色中衛盒裝口罩，包括月河藍（晨曦）、潮橘...

日本最大二手衣連鎖店2nd STREET登台 超過7,000件精品等消費者淘寶

來自日本擁有超過600家連鎖門市的二手服飾專賣店「2nd STREET」正式來台，首店就落腳於西門町的昆明街上，標榜萬物...

零壓力懶人烹調／「型男主廚」吳秉承傳授！簡單做紅燒豬腳、三杯雞

有多久沒有下廚了呢？現代消費習慣改變，外送越來越普及，即使是在廚房內已「身經百戰」的煮夫煮婦，也可能因為生活忙碌逐漸失去...

熱門新聞

梅莎颱風最快今形成 氣象局：至少中颱下周一二最靠近

要排隊！屈臣氏指定門市8月30日限量開賣9款「特殊色中衛口罩」

今年第9號颱風梅莎生成恐逼中颱以上 下周一二影響劇烈

梅莎颱風最快明天生成！吳德榮：強度更甚中颱巴威

「藝FUN券2.0」超商8/31開放登記！7-11、萊爾富推優惠

他好奇為何8年級生不爽就離職？ 網友分析關鍵原因是「父母」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。