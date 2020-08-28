選飛天小女警？還是Snoopy？潮牌跨界聯名讓粉絲穿好穿滿

無論是「飛天小女警（THE POWERPUFF GIRLS）」還是史奴比（Snoopy）都是跨越年齡層，成為許多人心中最愛的動漫主角。潮牌:CHOCOOLATE和2% WIP就是看中的他們的高人氣，在這季分別推出聯名系列，讓粉絲們都能穿好穿滿！

在1998到2005年之間製作並播映的美國系列動畫「飛天小女警」，一直深受世界各國孩子們和少女的推崇和喜愛。:CHOCOOLATE便與其首度合作，帶來色彩繽紛的全新女裝聯名系列，以三位主角為發想，更加入這季熱門的淡紫、粉紅及搶眼的藍色和黃色。推出主角泡泡、花花與毛毛的形象圖案矽膠章T恤，後背印上「THE POWERPUFF GIRLS」字樣；或是運用了主角們招牌大眼作為服飾後背印花，前方胸口則印上飛天小女警的Logo，潮流感十足。配飾更備有車花章短襪及少女感十足的心型手拿鏡，絕對是粉絲必買單品。

:CHOCOOLATE與飛天小女警聯名系列印花T恤1,499元。圖／i.t提供

為慶祝Snoopy問世70周年， 2% WIP也將自9月1日起，為期三周於南西誠品打造期間聯名快閃店。首次與Snoopy合作的2% WIP，設計多款可供打扮成親子裝的單品牌除了運用漫畫中的經典橋段，印製於T恤上之外，品牌還將Snoopy的臉放大，成為服裝上顯眼圖案，搭配撞色的袖子，使整體看起來更為逗趣。或是利用兩款粗細不一的黑白條紋，配上各種動作的Snoopy，不只療癒還能穿起來顯瘦。

2% WIP首次聯名全球最紅小獵犬史努比Snoopy。圖／2% WIP提供

:CHOCOOLATE與飛天小女警聯名系列T恤1,299元。圖／i.t提供

:CHOCOOLATE與飛天小女警聯名系列T恤1,999元。圖／i.t提供

:CHOCOOLATE與飛天小女警聯名系列手拿鏡1,299元。圖／i.t提供