王陽明、藝術家鹵貓、建築師青山周平 帥穿Zegna挺環保

以傳承、保育之心作為基礎，Ermenegildo Zegna邀集各領域的代表人物，發表2020秋冬系列的「當代男士」，包括演員王陽明、建築師青山周平、插畫家鹵貓都參與了這項計畫，詮釋以時尚永續為本的Modern Tailoring時裝。

Ermenegildo Zegna自創立以來即相當看重對社會、環境的責任感，並將其轉化為品牌精神，在成立110周年之際，也藉由服裝重申對保護自然環境的承諾。2020年透過「傳承」的意義，借助了「當代男士」的影響力，邀請演員王陽明、日本建築師青山周平和插畫藝術家鹵貓作為不同領域的成功代表，身穿Ermenegildo Zegna的Modern Tailoring系列，展現紳士風度。