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王陽明、藝術家鹵貓、建築師青山周平 帥穿Zegna挺環保
以傳承、保育之心作為基礎，Ermenegildo Zegna邀集各領域的代表人物，發表2020秋冬系列的「當代男士」，包括演員王陽明、建築師青山周平、插畫家鹵貓都參與了這項計畫，詮釋以時尚永續為本的Modern Tailoring時裝。
Ermenegildo Zegna自創立以來即相當看重對社會、環境的責任感，並將其轉化為品牌精神，在成立110周年之際，也藉由服裝重申對保護自然環境的承諾。2020年透過「傳承」的意義，借助了「當代男士」的影響力，邀請演員王陽明、日本建築師青山周平和插畫藝術家鹵貓作為不同領域的成功代表，身穿Ermenegildo Zegna的Modern Tailoring系列，展現紳士風度。
身為演員與海洋保護組織的亞洲大使王陽明，代表著品牌對於保護自然生態的理念；建築師青山周平則代表品牌致力於建造更多自然保護區，將人與空間的情感連結以建築的形式傳承給下一代；插畫家鹵貓的靈感來源即是自然，將四季的生命力和美保留在作品中，得以傳承給未來。品牌創始人Ermenegildo Zegna先生從三○年代起至今，共種植50多萬棵樹木，而今也再次發起植樹造林計劃，將毛紡廠周圍山地改造成蓊鬱的自然保護區，佔地100平方公里，即今日為人所熟知的Zegna綠洲。
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