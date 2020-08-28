名媛都驚嘆「太過癮！」 HUBLOT首間快閃店現身微風

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店，自即日起至10月19日止。品牌好友們、「微風幫」名媛盧南君、林牧潔、孫瑩瑩特地出席開幕活動，鑑賞特地由瑞士帶來2020年度最新力作，包括全新Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表等。

配戴Big Bang Unico星幻白皇金鑽表的盧南君解釋，品牌機芯名稱Unico就是Unique的意思，「我覺得戴了這只表就好像女王一樣！」還笑說自己戴得很過癮，有鑽的表戴了就很開心。而和好姊妹林牧潔一起出席活動，兩人都剛好穿白襯衫，她笑說今天剛見到林牧潔背影的時候差點以為撞衫！雖然自己已經擁有HUBLOT的透明水晶表，但看到今天的新表，她忍不住心想「怎麼沒買這隻？可以補差價嗎？」

身為兩位小公主的媽媽，林牧潔今天笑說：「終於熬過這暑假了！」她身穿「下半身失蹤」的白襯衫大秀美腿，配戴法國藝術家Orlinski合作的經典融合系列鈦金鑽表，讚不絕口：「很特別是它的鏡面切割，鑲鑽是以交錯的方式，既classic又很有時尚感。」兩人逛過HUBLOT的期間限定店後，紛紛驚呼「很過癮！」展示表款齊全、數量是她們見過最多的。