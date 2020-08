名媛都驚嘆「太過癮！」 HUBLOT首間快閃店現身微風

瑞士製表品牌宇舶表(HUBLOT)於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店,自即日起至10月19日止。品牌好友們、「微風幫」名媛盧南君、林牧潔、孫瑩瑩特地出席開幕活動,鑑賞特地由瑞士帶來2020年度最新力作,包括全新Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表等。

配戴Big Bang Unico星幻白皇金鑽表的盧南君解釋,品牌機芯名稱Unico就是Unique的意思,「我覺得戴了這只表就好像女王一樣!」還笑說自己戴得很過癮,有鑽的表戴了就很開心。而和好姊妹林牧潔一起出席活動,兩人都剛好穿白襯衫,她笑說今天剛見到林牧潔背影的時候差點以為撞衫!雖然自己已經擁有HUBLOT的透明水晶表,但看到今天的新表,她忍不住心想「怎麼沒買這隻?可以補差價嗎?」

身為兩位小公主的媽媽,林牧潔今天笑說:「終於熬過這暑假了!」她身穿「下半身失蹤」的白襯衫大秀美腿,配戴法國藝術家Orlinski合作的經典融合系列鈦金鑽表,讚不絕口:「很特別是它的鏡面切割,鑲鑽是以交錯的方式,既classic又很有時尚感。」兩人逛過HUBLOT的期間限定店後,紛紛驚呼「很過癮!」展示表款齊全、數量是她們見過最多的。