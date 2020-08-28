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名媛都驚嘆「太過癮！」 HUBLOT首間快閃店現身微風

聯合報 / 記者孫曼／即時報導
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供

瑞士製表品牌宇舶表（HUBLOT）於台北微風廣場開設第一間為期兩個月的「融合的藝術The Art Of Fusion」主題期間限定店，自即日起至10月19日止。品牌好友們、「微風幫」名媛盧南君、林牧潔、孫瑩瑩特地出席開幕活動，鑑賞特地由瑞士帶來2020年度最新力作，包括全新Big Bang One Click唇膏腕表和Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表等。

配戴Big Bang Unico星幻白皇金鑽表的盧南君解釋，品牌機芯名稱Unico就是Unique的意思，「我覺得戴了這只表就好像女王一樣！」還笑說自己戴得很過癮，有鑽的表戴了就很開心。而和好姊妹林牧潔一起出席活動，兩人都剛好穿白襯衫，她笑說今天剛見到林牧潔背影的時候差點以為撞衫！雖然自己已經擁有HUBLOT的透明水晶表，但看到今天的新表，她忍不住心想「怎麼沒買這隻？可以補差價嗎？」

身為兩位小公主的媽媽，林牧潔今天笑說：「終於熬過這暑假了！」她身穿「下半身失蹤」的白襯衫大秀美腿，配戴法國藝術家Orlinski合作的經典融合系列鈦金鑽表，讚不絕口：「很特別是它的鏡面切割，鑲鑽是以交錯的方式，既classic又很有時尚感。」兩人逛過HUBLOT的期間限定店後，紛紛驚呼「很過癮！」展示表款齊全、數量是她們見過最多的。

期間限定店位於台北微風廣場一樓，佔地約10坪的走當代簡約風格，以透明玻璃創造通透感，裝飾品牌logo保留隱私，並以藝術畫作點出品牌精神。為此期間限定店開幕，品牌特地運來全頭首次曝光的新作Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表，以及再度與故事藝術大師Marc Ferrero合作Big Bang One Click唇膏腕表等龍款專為女性設計的新作。限定店更針對微風為數較多的女性顧客提高店內女表的比例，。

林牧潔出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
林牧潔出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
（左起）盧南君、孫瑩瑩及林牧潔出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
（左起）盧南君、孫瑩瑩及林牧潔出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click 唇膏腕表39毫米陶瓷款，60萬2,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click 唇膏腕表39毫米陶瓷款，60萬2,000元。圖／宇舶表提供
孫瑩瑩出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
孫瑩瑩出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang Unico彩虹寶石計時碼表， 284萬5,000元。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
宇舶表在微風廣場開設「融合的藝術」期間限定店。圖／宇舶表提供
盧南君出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
盧南君出席HUBLOT宇舶錶台灣首間融合的藝術期間限定店。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元。圖／宇舶表提供
HUBLOT Big Bang One Click唇膏腕表39毫米精鋼款，56萬9,000元。圖／宇舶表提供

品牌 微風 瑞士

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