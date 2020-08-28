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美到鏡子炸裂！渡邊直美霸氣紅唇代言植村秀BR784唇膏
誰的美，能夠讓鏡子都炸裂了？當然就是當紅日本女星渡邊直美，她再度代言植村秀，為旗下最強唇膏色號BR784巨美棕紅代言，一頭金髮的渡邊直美，擦上超顯白的BR784唇膏，霸氣感十足，連鏡子都裂開了，網友直呼「太美啦！」
渡邊直美每次廣告出擊，都能引發討論，又幫植村秀代言，擦上BR784唇膏，連她自己都說「從未遇過如此罕見的美色，BR784巨美棕紅，無論是工作還是派對各種場合都適合，是真正的百搭色！」還稱讚這唇膏一擦上，膚色、牙齒全都白一階。
植村秀推出的BR784色號，把木色與嫣紅色調和，比起正紅色多了分溫暖，但是看起來更顯白，被網友稱為「唇膏界美白針」，依照不同唇膏特性，還能有不同的風格。
BR784巨美棕紅共有極霧保濕、聚光豐潤、粉霧保濕、緞光水潤等4款質地， 渡邊直美是擦上無色限極霧保濕唇膏BR784，色彩更飽滿，還加上日本山茶花油，極霧創造高級質感。
不喜歡唇紋太深的，可使用無色限緞光水潤唇膏BR784，兼具色彩與保濕度；喜歡奶油感的可用無色限粉霧保濕唇膏BR784，薄擦如同奶油般清新，厚塗則是時髦感；水潤感的可挑無色限聚光豐潤唇膏BR784，有著如同光療一般嘟嘟唇。
植村秀也宣布無色限極霧保濕及釉光精油唇膏包裝升級，黑方管壓克力包裝中，隱約透出紅色，瓶蓋還多了「秀」封印。針對百貨周年慶，推出植村秀唇膏買二送一，原價3,150元、百貨卡友價2,100元。
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