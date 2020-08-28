米其林美食外送到家！foodpanda推薦米其林新上榜餐廳、熱門必點菜單

想吃米其林美食不必舟車勞頓或排隊人擠人，外送平台也能滿足口腹之慾，foodpanda除了囊括2019年獲選米其林餐盤認證的老乾杯、欣葉台菜等與必比登推介的杭州小籠湯包、陳董藥燉排骨、雙月食品社等陣容之外，10家獲得2020年台北／台中米其林「餐盤」與「必比登」的熱門餐廳也可以點得到，包括景美鵝媽媽、富鼎旺、台客燒肉粥、千味海鮮餐廳、馨苑、新月梧桐、京華煙雲、baan-Taipei、Taj泰姬、湄南河泰式料理等。

foodpanda從用戶訂購數據中發現獨特的米其林老饕3大愛好，熱門米其林外送高峰為每天下午5點至晚上8點的晚餐用餐時段，周末也是訂餐高峰；而根據米其林商家好味排行觀察，時令健康蔬菜的下單占比高。foodpanda推薦10家米其林新上榜餐廳與熱門必點菜單TOP 3，

2020米其林餐盤推薦的baan-Taipei挾帶著2019年亞洲50最佳餐廳和獲頒米其林一星的光環，以及連年榮登米其林必比登推介的殊榮，細膩呈現醇厚的泰式家常菜，foodpanda推薦熱門必點TOP 3為嘎拋牛肉、泰式炒河粉、泰式青木瓜沙拉；鵝媽媽切仔麵／景美鵝媽媽是讓香港遊客都讚不絕口的景美夜市必吃，foodpanda推薦熱門必點TOP 3為切仔麵、鴨肉麵、燙A菜。台中千味海鮮餐廳是主打全市區最鮮現撈仔餐桌直送的台式辦桌美饌，foodpanda推薦熱門必點TOP 3為酸筍絲空心菜、椒麻雞翅、客家小炒；台中湄南河泰式料理庭園餐廳是台灣首家引入清邁風格的泰式建築餐廳，店內口碑招牌首選「涼拌海鮮」，foodpanda推薦熱門必點TOP 3為月亮蝦餅、辣炒打拋豬肉、綠咖哩椰汁雞。