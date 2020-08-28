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楊冪和億萬富翁網紅的2歲女兒撞包 水鑽小提包亮晶晶

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
楊冪和2歲的Stormi Webster撞包。圖／取自微博、IG
楊冪和2歲的Stormi Webster撞包。圖／取自微博、IG

王大仁同名品牌alexanderwang向來深受網紅、名媛喜愛，尤其卡戴珊家族更是相當吹捧，日前「億萬富豪網紅」凱莉珍娜（Kylie Jenner）的2歲女兒就拎了一個alexanderwang，尺寸大小看起來很合理，此舉也不盡然炫富、因為她就是很富，她的阿姨坎達爾珍娜（Kendall Jenner）也是拎著這個包款去參加小賈的婚禮，而遠在東方的帶貨王楊冪，也有同個小提包，閃亮耀眼成為女孩們的夢幻潮品。

凱莉珍娜的2歲女兒Stormi Webster拿著alexanderwang水鑽包，展現奢華千金的氣勢，也有小朋友的萌傻可愛；坎達爾珍娜在日常生活中也曾選搭這個包款，當紅韓團BLACKPINK的Rose也以此包款搭襯休閒日裝，這之中最驚人的應該就是俄羅斯健身女模Anna Kanyuk，她以浮誇的一字馬動作跨足垃圾子母車，身上穿的和拎的都是alexanderwang，也算是跟風了王大仁的特立獨行。

alexanderwang除了經典的小羊皮金屬鍊帶腰包Fanny Pack之外，最具標誌性的就是滿滿水鑽覆蓋的wangloc手提小包，外型簡練俐落，經典白鑽、新色粉鑽展現不同風格，對王大仁而言，包款上的每顆鑲鑽都是夏日夜晚的香檳杯，映襯著星光的慵懶閃耀，目前已經成為名媛、網紅的必備款。

alexanderwang水鑽包，19,800元。圖／alexanderwang提供
alexanderwang水鑽包，19,800元。圖／alexanderwang提供
坎達爾珍娜一身輕便搭配alexanderwang水鑽包。圖／取自IG
坎達爾珍娜一身輕便搭配alexanderwang水鑽包。圖／取自IG
俄羅斯健身女模Anna Kanyuk一字馬打開垃圾桶蓋的帥照，也穿搭alexanderwang細肩帶洋裝26,500元、配襯水鑽包。圖／取自IG
俄羅斯健身女模Anna Kanyuk一字馬打開垃圾桶蓋的帥照，也穿搭alexanderwang細肩帶洋裝26,500元、配襯水鑽包。圖／取自IG
大秀鉛筆腿的楊冪手上拎著alexanderwang水鑽包。圖／取自微博
大秀鉛筆腿的楊冪手上拎著alexanderwang水鑽包。圖／取自微博
BLACKPINK的Rose也擁有alexanderwang水鑽包。圖／取自twitter
BLACKPINK的Rose也擁有alexanderwang水鑽包。圖／取自twitter
2歲的Stormi Webster背著水鑽包尺寸剛剛好。圖／取自IG
2歲的Stormi Webster背著水鑽包尺寸剛剛好。圖／取自IG
2歲的Stormi Webster背著水鑽包尺寸剛剛好。圖／取自IG
2歲的Stormi Webster背著水鑽包尺寸剛剛好。圖／取自IG
alexanderwang水鑽方包。圖／alexanderwang提供
alexanderwang水鑽方包。圖／alexanderwang提供
大秀鉛筆腿的楊冪手上拎著alexanderwang水鑽包。圖／取自微博
大秀鉛筆腿的楊冪手上拎著alexanderwang水鑽包。圖／取自微博
坎達爾珍娜出席小賈斯汀婚禮時也是手提水鑽包。圖／取自IG
坎達爾珍娜出席小賈斯汀婚禮時也是手提水鑽包。圖／取自IG

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