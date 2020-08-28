楊冪和億萬富翁網紅的2歲女兒撞包 水鑽小提包亮晶晶

王大仁同名品牌alexanderwang向來深受網紅、名媛喜愛，尤其卡戴珊家族更是相當吹捧，日前「億萬富豪網紅」凱莉珍娜（Kylie Jenner）的2歲女兒就拎了一個alexanderwang，尺寸大小看起來很合理，此舉也不盡然炫富、因為她就是很富，她的阿姨坎達爾珍娜（Kendall Jenner）也是拎著這個包款去參加小賈的婚禮，而遠在東方的帶貨王楊冪，也有同個小提包，閃亮耀眼成為女孩們的夢幻潮品。

凱莉珍娜的2歲女兒Stormi Webster拿著alexanderwang水鑽包，展現奢華千金的氣勢，也有小朋友的萌傻可愛；坎達爾珍娜在日常生活中也曾選搭這個包款，當紅韓團BLACKPINK的Rose也以此包款搭襯休閒日裝，這之中最驚人的應該就是俄羅斯健身女模Anna Kanyuk，她以浮誇的一字馬動作跨足垃圾子母車，身上穿的和拎的都是alexanderwang，也算是跟風了王大仁的特立獨行。