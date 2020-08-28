用嗅覺遊歷巴比倫空中花園！Jo Malone London新香迷人

聽過世界中7大奇觀之一的「巴比倫空中花園」嗎？這座讓人充滿想像空間的花園，沒有人真正見過，卻仍讓人充滿想像空間。香氛品牌Jo Malone London在「仙境花園夢遊奇遇（Lost in wonder）」系列中，最新的2瓶香水，就以巴比倫空中花園為靈感，用香味帶大家一覽這奇觀。

巴比倫空中花園相傳來自西元前6世紀，一位真情的國王為摯愛皇后打造的人間仙境，種滿了奇珍異草和充滿香氣的芬芳，Jo Malone London調香大師Céline Roux，在大英博物館找到關於空中花園的線索，將靈感凝聚成充滿綠意盎然的香氛之中，以無花果與荷花香水、絲柏與葡萄藤芳醇香水兩款香氛，讓現今的我們能感受到，古老傳說與花園交織的情景，空中花園的花樹盤繞、與雕像盤旋的葡萄藤、池畔幽靜、靜謐美好景色。

無花果與荷花香水

夏季綻放出的荷花，透過陽光折射波光粼粼的水面，表現出脫俗清新脫俗的一面，初露水珠由花朵與荷葉上灑落，揉合了茂密無花果樹上豐滿多汁的果實，結合橙花交織出柔美的香調，瓶身設計為白瓶，也寓意著脫俗迷人的氣息，正代表著皇后的形象。

絲柏與葡萄藤芳醇香水

濃密的枝葉漫著空中花園的窗台上，展現盎然的生機，如同花園雕像上的絲柏散發出清新的芬芳氣息，攀爬的葡萄藤散發出木質香氣，並佐以訴說秘密的琥珀，展現出充滿陽剛氣息又夾帶著一絲的溫柔，而建立了浪漫的愛情。黑色瓶身設計代表國王的陽剛氣息，更有著男子為愛呵護的氣魄感。