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用嗅覺遊歷巴比倫空中花園！Jo Malone London新香迷人

聯合報 / 記者劉小川／台北即時報導
Jo Malone London全新仙境花園夢遊奇遇系列，美好香氣如夢似幻。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London全新仙境花園夢遊奇遇系列，美好香氣如夢似幻。圖／Jo Malone London提供

聽過世界中7大奇觀之一的「巴比倫空中花園」嗎？這座讓人充滿想像空間的花園，沒有人真正見過，卻仍讓人充滿想像空間。香氛品牌Jo Malone London在「仙境花園夢遊奇遇（Lost in wonder）」系列中，最新的2瓶香水，就以巴比倫空中花園為靈感，用香味帶大家一覽這奇觀。

巴比倫空中花園相傳來自西元前6世紀，一位真情的國王為摯愛皇后打造的人間仙境，種滿了奇珍異草和充滿香氣的芬芳，Jo Malone London調香大師Céline Roux，在大英博物館找到關於空中花園的線索，將靈感凝聚成充滿綠意盎然的香氛之中，以無花果與荷花香水、絲柏與葡萄藤芳醇香水兩款香氛，讓現今的我們能感受到，古老傳說與花園交織的情景，空中花園的花樹盤繞、與雕像盤旋的葡萄藤、池畔幽靜、靜謐美好景色。

無花果與荷花香水

夏季綻放出的荷花，透過陽光折射波光粼粼的水面，表現出脫俗清新脫俗的一面，初露水珠由花朵與荷葉上灑落，揉合了茂密無花果樹上豐滿多汁的果實，結合橙花交織出柔美的香調，瓶身設計為白瓶，也寓意著脫俗迷人的氣息，正代表著皇后的形象。

絲柏與葡萄藤芳醇香水

濃密的枝葉漫著空中花園的窗台上，展現盎然的生機，如同花園雕像上的絲柏散發出清新的芬芳氣息，攀爬的葡萄藤散發出木質香氣，並佐以訴說秘密的琥珀，展現出充滿陽剛氣息又夾帶著一絲的溫柔，而建立了浪漫的愛情。黑色瓶身設計代表國王的陽剛氣息，更有著男子為愛呵護的氣魄感。

兩款香氛除了單擦外，還可與Jo Malone其他系列的香水相互疊擦，創造獨特香氣。

Jo Malone London全新仙境花園夢遊奇遇系列，美好香氣如夢似幻。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London全新仙境花園夢遊奇遇系列，美好香氣如夢似幻。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水50ml／4,600元／100ml／6,620元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水50ml／4,600元／100ml／6,620元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London無花果與荷花香水30ml／2,550元／100ml／5,100元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London無花果與荷花香水30ml／2,550元／100ml／5,100元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London無花果與荷花香水30ml／2,550元／100ml／5,100元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London無花果與荷花香水30ml／2,550元／100ml／5,100元。記者劉小川／攝影
Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水50ml／4,600元／100ml／6,620元；絲柏與葡萄藤去角質沐浴露200ml／1,700元。圖／Jo Malone London提供
Jo Malone London絲柏與葡萄藤芳醇香水50ml／4,600元／100ml／6,620元；絲柏與葡萄藤去角質沐浴露200ml／1,700元。圖／Jo Malone London提供

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