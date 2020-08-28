要排隊！屈臣氏指定門市8月30日限量開賣9款「特殊色中衛口罩」

大眾最愛的特殊色中衛口罩又來了！屈臣氏宣布8月30日將於指定門市限量開賣9款特殊色中衛盒裝口罩，包括月河藍（晨曦）、潮橘、炫霓紫、丹寧牛仔等酷炫新色以及百搭的酷黑、酷黑迷彩、深丹寧等全都有，數量有限售完為止，指定屈臣氏門市將統一於8月30日上午10點30分發放號碼牌、11點準時開賣，部分營業時間為上午11點的門市也將提前於10點30分發放號碼牌，每店各限量60張號碼牌，每人限購1盒。

屈臣氏於8月30日限量開賣的特殊色中衛醫療口罩皆為盒裝，30片盒裝口罩酷黑迷彩、丹寧牛仔款會員價300元，月河藍、潮橘款會員價260元；50片盒裝口罩則有月河藍（晨曦）、炫霓紫、酷黑、深丹寧、薰衣紫等5色，會員價皆為300元。上述特殊色中衛盒裝口罩屈臣氏各指定門市配貨款式不同，詳細各款口罩販售門市資訊請見：https://rb.gy/3gciml。