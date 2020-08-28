日本最大二手衣連鎖店2nd STREET登台 超過7,000件精品等消費者淘寶

來自日本擁有超過600家連鎖門市的二手服飾專賣店「2nd STREET」正式來台，首店就落腳於西門町的昆明街上，標榜萬物皆收的模式，在日本受到歡迎，而逐漸發展出獨特的二手服飾文化。

根據寄售平台和國際調研單位GlobalData聯合發表的《二手服飾市場報告》中提到，二手衣市場總值在2019年已到240億美元，未來還有機會翻倍。所以，2nd STREET在成為日本「買收店」（二手商）的龍頭後，將觸角延伸到其他國家，而台灣第一家門市，就成為了品牌在海外重要據點之一。選在西門町成立首店，也是看準了90年代，曾興起的「古著風」便是由此開始，所以在文化背景上，與2nd STREET的品牌精神相似，認為每一件服飾都應該有再被利用的可能。

2nd STREET二手服飾專賣店正式來台，落腳西門町，兩層樓佔地約68坪。圖／2nd STREET提供

為了成立2nd STREET的臺北西門店，品牌特別自日本的670家分店中，精選了超過7,000件的奢華品牌與設計師精品的物件，包括了Louis Vuitton的二手包包，或是Comme des Garçons的服飾等，以合理的價格提供給消費者。2nd STREET臺北西門店，也依循日本分店的陳列架構，一樓規劃為女裝區，二樓則為男裝區，依照上衣、褲款、裙裝及配件等，分門別類的陳列。而且不限於一線名牌，包括了日系潮牌服飾也是2nd STREET的商品選項之一。

不僅是一線精品，潮牌也是2nd STREET臺北西門店的主力商品之一。圖／2nd STREET提供

由於2nd STREET的部分貨源來自向民眾收購，品牌的台灣行銷人員則表示，預計將從9月開始才會開放這項服務，並擇期公告。但收購的內容不限於精品或知名品牌，只要服飾或配件沒有異味、明確的破損，都會由經過專業訓練的店員或鑑定員，當場鑑價，雙方同意價格後，就完成收購程序。而2nd STREET也不會將買入的商品重新整理，而是直接掛吊牌後銷售，呈現物品最原始狀態。而品牌也表示看好臺灣市場，母公司也制定好預計在2021年3月前，要在臺成立至少三家實體門市。

2nd STREET臺北西門店，一樓規劃為女裝區。圖／2nd STREET提供

為了成立2nd STREET的臺北西門店，品牌特別自日本的分店，精選超過7,000件的奢華品牌與設計師精品的物件。圖／2nd STREET提供