零壓力懶人烹調／「型男主廚」吳秉承傳授！簡單做紅燒豬腳、三杯雞
有多久沒有下廚了呢？現代消費習慣改變，外送越來越普及，即使是在廚房內已「身經百戰」的煮夫煮婦，也可能因為生活忙碌逐漸失去了做菜動力。
你有電鍋丶烤箱丶氣炸鍋丶炒鍋，但把料理步驟想得太難，懶得使用嗎？由「型男主廚」吳秉承親自傳授，破解料理繁複的工序，重新以簡單步驟搭配超市食材、家庭常見調味料，不花費太多時間，輕鬆做出五星級主廚的好味道。
做料理是一種生活樂趣，不應變成壓力，跟著主廚學做經典下飯菜的三杯雞、紅燒豬腳，原來一點也不難！
【吳秉承最強懶人烹調術1：三杯雞】
●份量：2~3人份
●材料：
老薑─100g
去骨雞腿肉─300g
蒜仁─20g
市售蔥風味油─2大匙
水─100cc
青蔥─1支
辣椒─10g
九層塔─20g
黑麻油─1大匙
●調味料：
米酒─2大匙
醬油─2大匙
冰糖─1小匙
白胡椒粉─1小匙
●前置準備：老薑切片；去骨雞腿肉切塊；青蔥切段；辣椒切片備用。
●做法：
1. 先將老薑片下鍋，乾煎至邊緣微捲。
2. 雞腿肉雞皮朝下放入，再加入蒜仁、蔥風味油煎香。
3. 加入所有調味料與水100cc，燒煮約6分鐘。
4. 最後放入蔥段、辣椒片、九層塔與黑麻油，拌炒到收汁即可。
【吳秉承最強懶人烹調術2：紅燒豬腳】
● 份量： 2~3人份
● 材 料：
豬腳塊─900g
香油─1大匙
中薑─20g
蒜仁─20g
青蔥─20g
八角─2粒
乾辣椒─10g
肉桂─10g
市售蔥風味油─1大匙
香菜─10g
●調味料：
米酒─2大匙
醬油─3大匙
糖─1大匙
白胡椒粉─1小匙
五香粉─1小匙
● 前置準備：豬腳塊走水5分鐘後洗淨；中薑切片；青蔥切段；乾辣椒切小段備用。
● 做法：
1. 平底鍋中倒入香油，以中小火將豬腳塊煎香。
2. 下中薑片、蒜仁與蔥段炒香後，加入全部調味料炒香。
3. 放入八角、乾辣椒與肉桂炒一下。
4. 將平底鍋中的材料全部移到電鍋內鍋中，並加水淹蓋過豬腳。
5. 電鍋外鍋加3米杯水，蓋上鍋蓋，按下蒸煮按鍵。
6. 待按鍵跳起，繼續燜30分鐘後，取出燉好的豬腳。
7. 把滷汁放在爐火上煮收汁，最後倒入蔥風味油，並撒上香菜即可。
※作者介紹：吳秉承，專業主廚、「型男大主廚」等美食節目專任職人廚師，擅長用電鍋等小家電設計出創意無油煙料理，用簡單易懂的方式，傳授做出美味料理的方法。
【以上摘文選自《料理神手吳秉承的最強懶人烹調術》、作者：吳秉承、圖文：日日幸福出版社提供、整理：記者柯意如】
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