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零壓力懶人烹調／「型男主廚」吳秉承傳授！簡單做紅燒豬腳、三杯雞

聯合報 / 文／吳秉承
吳秉承主廚示範：三杯雞。圖／日日幸福出版社 提供
吳秉承主廚示範：三杯雞。圖／日日幸福出版社 提供

有多久沒有下廚了呢？現代消費習慣改變，外送越來越普及，即使是在廚房內已「身經百戰」的煮夫煮婦，也可能因為生活忙碌逐漸失去了做菜動力。

你有電鍋丶烤箱丶氣炸鍋丶炒鍋，但把料理步驟想得太難，懶得使用嗎？由「型男主廚」吳秉承親自傳授，破解料理繁複的工序，重新以簡單步驟搭配超市食材、家庭常見調味料，不花費太多時間，輕鬆做出五星級主廚的好味道。

做料理是一種生活樂趣，不應變成壓力，跟著主廚學做經典下飯菜的三杯雞、紅燒豬腳，原來一點也不難！

【吳秉承最強懶人烹調術1：三杯雞】

●份量：2~3人份

●材料：

老薑─100g

去骨雞腿肉─300g

蒜仁─20g

市售蔥風味油─2大匙

水─100cc

青蔥─1支

辣椒─10g

九層塔─20g

黑麻油─1大匙

●調味料：

米酒─2大匙

醬油─2大匙

冰糖─1小匙

白胡椒粉─1小匙

●前置準備：老薑切片；去骨雞腿肉切塊；青蔥切段；辣椒切片備用。

●做法：

1. 先將老薑片下鍋，乾煎至邊緣微捲。

2. 雞腿肉雞皮朝下放入，再加入蒜仁、蔥風味油煎香。

3. 加入所有調味料與水100cc，燒煮約6分鐘。

4. 最後放入蔥段、辣椒片、九層塔與黑麻油，拌炒到收汁即可。

【吳秉承最強懶人烹調術2：紅燒豬腳】

吳秉承主廚示範：紅燒豬腳。圖／日日幸福出版社 提供
吳秉承主廚示範：紅燒豬腳。圖／日日幸福出版社 提供

● 份量： 2~3人份

● 材 料：

豬腳塊─900g

香油─1大匙

中薑─20g

蒜仁─20g

青蔥─20g

八角─2粒

乾辣椒─10g

肉桂─10g

市售蔥風味油─1大匙

香菜─10g

●調味料：

米酒─2大匙

醬油─3大匙

糖─1大匙

白胡椒粉─1小匙

五香粉─1小匙

● 前置準備：豬腳塊走水5分鐘後洗淨；中薑切片；青蔥切段；乾辣椒切小段備用。

● 做法：

1. 平底鍋中倒入香油，以中小火將豬腳塊煎香。

2. 下中薑片、蒜仁與蔥段炒香後，加入全部調味料炒香。

3. 放入八角、乾辣椒與肉桂炒一下。

4. 將平底鍋中的材料全部移到電鍋內鍋中，並加水淹蓋過豬腳。

5. 電鍋外鍋加3米杯水，蓋上鍋蓋，按下蒸煮按鍵。

6. 待按鍵跳起，繼續燜30分鐘後，取出燉好的豬腳。

7. 把滷汁放在爐火上煮收汁，最後倒入蔥風味油，並撒上香菜即可。

※作者介紹：吳秉承，專業主廚、「型男大主廚」等美食節目專任職人廚師，擅長用電鍋等小家電設計出創意無油煙料理，用簡單易懂的方式，傳授做出美味料理的方法。

【以上摘文選自《料理神手吳秉承的最強懶人烹調術》、作者：吳秉承、圖文：日日幸福出版社提供、整理：記者柯意如】

書名／《料理神手吳秉承的最強懶人烹調術》、作者／吳秉承、圖／日日幸福出版社提供
書名／《料理神手吳秉承的最強懶人烹調術》、作者／吳秉承、圖／日日幸福出版社提供

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