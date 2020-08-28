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酪梨番茄入菜／多彩蔬食 酪梨鷹嘴豆泥、梅汁番茄果昔

聯合報 / 文／李耀堂
酪梨鷹嘴豆泥。圖／日日幸福出版社提供
酪梨鷹嘴豆泥。圖／日日幸福出版社提供

誰說酪梨只能打成酪梨牛奶？番茄只想到能做番茄炒蛋？以酪梨、番茄為主，和速配的食材搭檔，無國界蔬食料理幸福上桌囉！

現代不只許多年長朋友喜愛蔬食，年輕人也加入蔬食愛好者行列，酪梨正是蔬果中備受討論的明星食材，速食店和餐廳也搶著用酪梨入菜；美味多汁的番茄，更是歷久不衰的超級食物，當我們將酪梨與番茄搭配各種蔬菜、五穀雜糧、果實靈活運用，能做出多款無國界蔬食料理喔。

跟著烹飪老師一起動手做，「酪梨鷹嘴豆泥」、「梅汁番茄果昔」，繽紛多采媲美餐廳菜色，口感豐富吃不膩！

【幸福蔬食創意菜：酪梨鷹嘴豆泥】

材料：

鷹嘴豆 80g

酪梨 1個

食用花 10g

調味料：

奶油 30g

鹽 1/4小匙

胡椒粉 1/4小匙

做法：

1．將鷹嘴豆仔細搓洗數次，放入壓力鍋加入3杯水（份量外），蓋上鍋蓋以中火加熱，上壓兩條線計時25分鐘。

2．待壓力筏下降後，再掀鍋撈起煮熟的鷹嘴豆瀝乾、待涼。

3．續將放涼的鷹嘴豆用壓尼器壓成泥狀，放入萬用調理盒裡（或食物調理機）。

4．再加入奶油、鹽、胡椒粉打成泥，放入擠花袋中。

5．酪梨清洗擦乾，以刀子縱切順著酪梨轉一圈， 將酪梨旋轉分開，以刀顎敲在果核上、取出。

6．剝掉酪梨外皮，用模型壓成圓形狀備用。

Point：因為熟透的酪梨果肉很柔軟，壓模時要一次壓到底，形狀才會完整、漂亮。

7．最後將做法4的鷹嘴豆泥，由下而上擠成螺旋狀在酪梨上面，再擺上喜愛的食用花即可。

【幸福蔬食創意菜：梅汁番茄果昔】

梅汁番茄果昔。圖／日日幸福出版社提供
梅汁番茄果昔。圖／日日幸福出版社提供

材料：

番茄 150g

薄荷 10g

奇異果 80g

冰塊 少許

調味料：

鮮奶油 70g

蜂蜜 1大匙

梅子粉 1/2小匙

做法：

1．番茄洗淨去蒂頭，在底部用刀劃十字紋，放入鍋中加1/2～1杯水（份量外）蓋鍋蓋煮1分鐘，撈起沖冷水降溫、剝除表皮。

2．將做法1的番茄切小塊；薄荷洗淨陰乾（或用廚房紙巾拭乾）備用。

3．奇異果洗淨用乾淨棉布擦乾，切除蒂頭、削除外皮，橫向切圓薄片後，放入乾淨玻璃杯輕輕貼在杯壁中備用。

4．取一鋼杯放入鮮奶油，手持攪拌棒裝上圓形刀頭將鮮奶油打發，挖起備用。

5．原鋼杯放入做法2的番茄塊和蜂蜜、梅子粉、冰塊一起打勻。將手持攪拌棒換上十字刀頭，以快速打成果汁

6．慢慢倒入做法3的玻璃杯中，加入打發的鮮奶油，擺上薄荷即可。

※作者介紹

李耀堂老師，南開科技大學專技助理教授、專業烹飪老師，著有：《素餐桌調味帖》、《五星級常備菜，省時輕鬆、美味豐盛》、《第1本素西餐料理書》...等等多本料理書籍。

【以上摘文選自《蔬食共和國》、作者：李耀堂、圖文：日日幸福出版社提供、整理：記者柯意如】

書名／《蔬食共和國》、作者／李耀堂、圖／日日幸福出版社提供、整理／記者柯意如
書名／《蔬食共和國》、作者／李耀堂、圖／日日幸福出版社提供、整理／記者柯意如

蜂蜜 果汁

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