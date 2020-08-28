酷航台北─東京9月復飛 空服員親授「防疫用語教學」
酷航發布最新航班訊息，將於2020年9月9日起，正式復飛台北─日本東京航線，每周1班。酷航表示，正逐步安排復飛計畫，東京直飛航班復飛後，酷航乘客的直飛航班選擇增加為「台北─東京每周1班」、「台北─首爾每周1班」，以及「台北─新加坡每周2班」。
此外，乘客也可搭乘酷航經新加坡轉機，後段搭乘新航集團新加坡航空、勝安航空、酷航飛往全球數個目的地，包括澳洲、紐西蘭、東南亞 (越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國)、歐洲 (丹麥、法國、德國、義大利、西班牙、瑞士、荷蘭、英國、土耳其) 等，復飛航點仍在陸續增加中，乘客可於酷航官網取得最新於新加坡轉機資訊。
酷航除了逐步恢復航班航網，酷航認為，未來當疫情趨緩，旅客再次展開旅行時，人們到了國外與當地居民之間的互動、交流，勢必有別於以往，例如旅客可能需要以當地語言詢問「請問哪裡可以買到口罩？」、「請問哪裡可以買到酒精消毒液？」等防疫用語。因此，酷航特別邀請酷航空服員以7種語言為乘客進行防疫用語教學。
此外，酷航也不斷開發使用飛機的創新方式，例如將客機轉型為貨機，同時亦可協助維持全球供應鏈達到最高使用效率。過去酷航將部分貨物放在乘客座位上以增加貨運輸量，現在酷航更移除A320型（9V-TAZ）客機所有乘客座位，改裝為貨機，增加載貨量達20噸。
為確保旅客及機組人員的健康安全，並且提供安心訂位方案，為旅客的行程變動保留彈性。目前酷航採取登機前體溫量測、請乘客全程配戴口罩、保持安全社交距離、並每小時至少清潔及消毒化妝間3次等多項措施。為了減少接觸，以確保乘客及機組人員的健康安全，酷航鼓勵乘客使用線上報到並預先提交健康聲明，並暫停販售機上免稅商品、移除椅背刊物，而機上餐食將自2020年9月1日起，開放部分選項讓乘客在官網預訂。機上座位也將預先放置護理包供乘客個人使用，內含抗菌濕紙巾、消毒液以及醫療口罩。
酷航ScootPlus豪華經濟艙也配合防疫政策，更動原有服務內容，目前不提供15公斤隨身行李，取而代之的是新的3公斤隨身行李限額，剩下的行李限額（不超過12公斤）乘客可以選擇免費託運；此外，酷航也不提供專屬報到櫃台及優先登機，亦不提供座位選位服務。詳細內容可查：https://www.flyscoot.com/zhtw/bookwithconfidence。
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