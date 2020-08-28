肯德基推「99霸氣點」！3倍雞米花「霸氣外肉盒」回歸

後疫情時代，消費者追求高CP值，肯德基順勢推出百元有飽的「99霸氣點」，百元有找，即可美味飽腹一餐，且有豐富多樣的選擇。

肯德基開學季「99霸氣點」多樣套餐選擇只要99元，期間限定推出創意米食新品「蔥油脆雞飯捲」，一口吃到蔥油醬、脆雞、米飯等多層次滋味，主餐也可選擇經典8塊上校雞塊及上校原味脆腿堡，搭配薯條及可樂，套餐價99元；此外，人氣加點「霸氣外肉盒」也強勢回歸，套桶餐加價99元就能享受雞米花三倍滿足。「蔥油脆雞飯捲」及「霸氣外肉盒」將於9月1日至10月5日期間限定販售。