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肯德基推「99霸氣點」！3倍雞米花「霸氣外肉盒」回歸
後疫情時代，消費者追求高CP值，肯德基順勢推出百元有飽的「99霸氣點」，百元有找，即可美味飽腹一餐，且有豐富多樣的選擇。
肯德基開學季「99霸氣點」多樣套餐選擇只要99元，期間限定推出創意米食新品「蔥油脆雞飯捲」，一口吃到蔥油醬、脆雞、米飯等多層次滋味，主餐也可選擇經典8塊上校雞塊及上校原味脆腿堡，搭配薯條及可樂，套餐價99元；此外，人氣加點「霸氣外肉盒」也強勢回歸，套桶餐加價99元就能享受雞米花三倍滿足。「蔥油脆雞飯捲」及「霸氣外肉盒」將於9月1日至10月5日期間限定販售。
今年開學季除了有「99霸氣點」及「霸氣外肉盒」兩項高CP值選項，另針對PK會員也祭出「霸氣」大方送，9月1日至10月5日PK會員於肯德基外送消費累積滿1200元，再送原味蛋撻禮盒乙盒，相關資訊可上肯德基官網查詢。
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