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西裝花美男 陳立農、林柏宏、郭富城穿桃紅碧綠各種帥
在2020秋冬季，男裝品牌包括BERLUTI、RALPH LAUREN等都推出了鮮豔色系的服裝，陳立農日前即穿搭桃紅色造型服裝，林柏宏則是以碧綠色西裝出席活動，而資深帥代表郭富城則是選穿黑色西裝搭配花襯衫，穿出老神在在的帥氣感。
陳立農日前以BERLUTI的2020冬季造型拍攝新專輯首唱會，桃紅色的炫目為舞台魅力加乘，合身剪裁展現品牌西服工藝，而創意總監Kris Van Assche以百搭衣櫥作為靈感，藉由前衛創新的作品混搭不同風格，百搭之餘也創造亮點；本季運用豐富的科技面料，循經典軍裝剪裁。林柏宏則是以RALPH LAUREN Purple Label 2020春季系列出席電影首映會，碧綠色西裝外套搭配絲質襯衫，展現紳士風采又有搶眼色彩。
RALPH LAUREN Purple Label 2020春季系列，靈感正是來自在義大利駕駛遊艇的夢想，代表帆船賽的紅、和煦陽光的黃、哈密瓜的橘、春日氣息的綠和皇家藍，都成了服裝的色彩，運用單排、雙排釦版型剪裁略帶復古的線條。郭富城則是身著sandro Homme的2020春夏系列深藍色西裝套裝、藍色老虎印花襯衫拍攝廣告，盡顯簡約時髦風格，也呼應中產階級旅行摩洛哥的主題，表現都會休閒的自在。
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