酷航9月9日起復飛台北東京 每周1班往返

酷航逐步安排復飛計畫，目前台灣出發可直飛新加坡、首爾。酷航今天宣布，將於9 月9 日（三）起，正式復飛台北-日本東京航線，每周一班。

酷航說，東京直飛航班復飛，酷航乘客的直飛航班選擇增加為台北-東京每周一班、台北-首爾每周一班，以及台北-新加坡每周兩班。

酷航說，乘客亦可搭乘酷航經新加坡轉機，後段搭乘新航集團新加坡航空、勝安航空、酷航飛往全球數個目的地，包括澳洲、紐西蘭、東南亞（越南、柬埔寨、印尼、馬來西亞、泰國）、歐洲 （丹麥、法國、德國、義大利、西班牙、瑞士、荷蘭、英國、土耳其）等，復飛航點仍在陸續增加中，乘客可於酷航官網取得最新於新加坡轉機資訊。

酷航說，除了逐步恢復航班航網，為因應新冠肺炎對旅行帶來的改變，特別邀請酷航空服員，以七種語言為乘客進行防疫用語教學。例如，以日文詢問何處可以買到口罩，可以說「マスクはどこで買えますか？」( Masuku Wa Doko De Kaemasuka? )，乘客如欲了解更多教學，可至酷航官方臉書專頁查看。

此外，酷航說，不斷開發使用飛機的創新方式，例如將客機轉型為貨機，同時亦可協助維持全球供應鏈達到最高使用效率。過去酷航將部分貨物放在乘客座位上以增加貨運輸量，現在酷航更移除A320型（9V-TAZ）客機所有乘客座位，改裝為貨機，成功增加載貨量達20噸。