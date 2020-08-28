「藝FUN券2.0」領券優惠再一發！全家便利商店中杯熱美式咖啡或霜淇淋買1送1

第二波紙本「藝FUN券2.0」共60萬份採取登記抽籤制，同樣為600元額度，第一波藝FUN券未中籤且為18歲以下或65歲以上或領有身障證明的身心障礙者，可於8月31日至9月6日活動期間每天上午9點至晚上9點透過4大超商機台或網站登記；接獲文化部簡訊通知者可於9月9日上午9點起至超商機台列印單據領券。繼7-ELEVEN、萊爾富之後，全家便利商店也宣布「藝FUN券2.0」領券優惠。

9月9日至12月31日憑全家便利商店領取的「藝FUN券2.0」可享Let’s Café中杯熱美式咖啡或霜淇淋買1送1，限各換一次；9月9日至10月6日至全家便利商店領取「藝FUN券2.0」，憑領取收據可登錄活動網站抽SKODA汽車。

OKmart也推出「藝FUN券2.0」領券優惠，9月9日至9月23日選擇於OKmart全台門市OKgo事務機領取「藝FUN券2.0」，可於領取當次使用小白單上優惠一次，優惠項目包括杜老爺特級甜筒（原價40元）買2送2、高露潔全效美白牙膏150g（原價129元）特價89元、海倫仙度絲去屑絲滑柔順洗髮乳400ml（原價209元）買1送1、雙響泡泰蝦酸辣湯麵（原價35元）第2件5折、雙響泡日式雞白湯麵（原價35元）第2件5折、雙響泡爆香牛肉湯麵（原價35元）第2件5折、雙響泡火山岩燒豚骨湯麵（原價35元）第2件5折等。