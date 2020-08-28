大貓熊夫妻周末過生日 「圓圓」生日餐曝光

台北市立動物園內的大貓熊夫妻「團團」、「圓圓」即將度過16歲生日，每年生日都一起過，往年都會準備冰蛋糕，今年迎接「圓仔妹」，「圓圓」只能留在月子中心吃「發奶月子餐」，慶生活動由「圓仔」和負責陪爸爸「團團」過生日，保育員將送上特製蛋糕，當天也將公布「圓仔妹」新名字。

園方說，「團團」和「圓圓」今年滿16歲，由於生日只差2天，每年都會一起慶祝，但「圓仔妹」6月28日的誕生，目前還在哺乳、坐月子的「圓圓」不適合吃冰蛋糕，將留在月子中心吃「發奶月子餐」，由「圓仔」和大家一起陪爸爸「團團」慶生，保育員也會送上特別製作的生日蛋糕。

園方說，今年受到疫情影響，「團團」和「圓圓」的生日派對也要落實「防疫新生活運動」，動物園會在FB上直播分享「團團」吃蛋糕的精采畫面，讓大家在力行防疫新生活的同時，也可以和「團團」、「圓圓」一起慶生。