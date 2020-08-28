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LEGO聯手IKEA放大想像力 自己的收納櫃自己組

聯合報 / 記者曾智緯／即時報導
Lego和IKEA將於10月推出全新合作系列，引起網友熱烈討論。圖／摘自instagram
Lego和IKEA將於10月推出全新合作系列，引起網友熱烈討論。圖／摘自instagram

無論大人或小孩都愛不釋手的樂高（Lego）又有了新創舉，將和全球知名的瑞典家具、家飾品牌IKEA跨界合作，推出如同積木玩具般的收納櫃系列，完成每個人的想像。

在過去，Lego就曾與不同產業包括跑車、電影推出相應的聯名產品，次次都是叫好又叫座，還能符合每個人的喜好需求，因此才能跨越年齡限制，成為玩具界歷久不衰的霸主。此次，Lego選在instagram上曝光要與IKEA合作的消息，也吸引了高度關注，因為這兩個品牌都在各自領域中，擁有許多的支持者。合作的內容就是BYGGLEK系列，根據IKEA官方新聞資料指出，雙方在一年前就開始構思各種細節，並認為「玩樂」無論對大人、小孩都是生活中不可缺少的部分。

Lego和IKEA將於10月推出全新合作系列，引起網友熱烈討論。圖／摘自IKEA官網
Lego和IKEA將於10月推出全新合作系列，引起網友熱烈討論。圖／摘自IKEA官網

其實早在七月時在德國的 IKEA就已經正式上架BYGGLEK系列，但此次合作將會完整系列，將會有4種不同組合如同Lego一般。系列以收納櫃為主，整體設計以白色外觀凸顯了各種變化可能，並在櫃體上方的蓋子做出與Lego同規格的顆粒底板，可以如同示意圖一樣將積木作品固定在蓋子上，將剩下的材料放進收納盒裡，而且還有三種尺寸可以選擇。IKEA預計將在10月開始銷售，然而亞洲地區的據點尚未確定發售日。

Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網
Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網

Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網
Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網

Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網
Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網

Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網
Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網

Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網
Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網

Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網
Lego和IKEA將於10月推出BYGGLEK系列收納盒。圖／摘自IKEA官網

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