「藝FUN券2.0」超商8/31開放登記！7-11、萊爾富推優惠

文化部於8月31日起與4大超商合作推出第二波紙本「藝FUN券2.0」，共60萬份採取登記抽籤制，同樣為600元額度，第一波藝FUN券未中籤且為18歲以下或65歲以上或領有身障證明的身心障礙者，可於8月31日至9月6日活動期間每天上午9點至晚上9點透過4大超商機台或網站登記；待文化部9月8日抽出60萬名得獎者之後，接獲文化部簡訊通知者可於9月9日中午12點起至明年2月28日到4大超商機台插入健保卡列印小白單至櫃台領取紙本藝FUN券。

到7-ELEVEN的ibon售票系統購買演唱會、展覽票券也能使用藝FUN券，即日起ibon售票系統官方網站推出「藝FUN券 ╳ ibon售票系統專區」，目前共有14種藝文票券可用藝FUN券，推薦活動包括返校Detention實境體驗展、2021搭錯車音樂劇旗艦版等。上網到「藝FUN券 ╳ ibon售票系統專區」選購票券結帳前，點選「折抵票款方案」並勾選「使用藝FUN券折抵」，串聯至藝FUN券官方系統輸入身分證字號與手機末3碼即可折抵票款，就近到7-ELEVEN就能輕鬆取票。

參加藝文活動後，票根別急著丟，12月31日前憑ibon票券到7-ELEVEN、Cold Stone、Mister Donut、21風味館與21PLUS、統一夢時代購物中心，購買指定商品可享優惠，包括CITY PRIMA精品美式第2杯半價、買Mister Donut現做飲品送蜜糖波堤、21風味館指定雙人烤雞炸雞套餐優惠價349元（原價480元）、統一夢時代購物中心摩天輪兩人同行一人免費（現省150元）。