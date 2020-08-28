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「藝FUN券2.0」超商8/31開放登記！7-11、萊爾富推優惠

聯合報 / 記者陳立儀／即時報導
符合第二波紙本「藝FUN券2.0」登記資格條件者，可於8月31日至9月6日活動期間每天上午9點至晚上9點透過萊爾富Life-ET機台進行登記。圖／萊爾富提供
符合第二波紙本「藝FUN券2.0」登記資格條件者，可於8月31日至9月6日活動期間每天上午9點至晚上9點透過萊爾富Life-ET機台進行登記。圖／萊爾富提供

文化部於8月31日起與4大超商合作推出第二波紙本「藝FUN券2.0」，共60萬份採取登記抽籤制，同樣為600元額度，第一波藝FUN券未中籤且為18歲以下或65歲以上或領有身障證明的身心障礙者，可於8月31日至9月6日活動期間每天上午9點至晚上9點透過4大超商機台或網站登記；待文化部9月8日抽出60萬名得獎者之後，接獲文化部簡訊通知者可於9月9日中午12點起至明年2月28日到4大超商機台插入健保卡列印小白單至櫃台領取紙本藝FUN券。

到7-ELEVEN的ibon售票系統購買演唱會、展覽票券也能使用藝FUN券，即日起ibon售票系統官方網站推出「藝FUN券 ╳ ibon售票系統專區」，目前共有14種藝文票券可用藝FUN券，推薦活動包括返校Detention實境體驗展、2021搭錯車音樂劇旗艦版等。上網到「藝FUN券 ╳ ibon售票系統專區」選購票券結帳前，點選「折抵票款方案」並勾選「使用藝FUN券折抵」，串聯至藝FUN券官方系統輸入身分證字號與手機末3碼即可折抵票款，就近到7-ELEVEN就能輕鬆取票。

參加藝文活動後，票根別急著丟，12月31日前憑ibon票券到7-ELEVEN、Cold Stone、Mister Donut、21風味館與21PLUS、統一夢時代購物中心，購買指定商品可享優惠，包括CITY PRIMA精品美式第2杯半價、買Mister Donut現做飲品送蜜糖波堤、21風味館指定雙人烤雞炸雞套餐優惠價349元（原價480元）、統一夢時代購物中心摩天輪兩人同行一人免費（現省150元）。

萊爾富也響應政府政策，推出「萊領券享咖啡優惠」，9月9日上午9點至明年2月28日到萊爾富領取紙本藝FUN券，憑收據可享Hi Café大杯冰／熱美式咖啡特價20元（原價45元）或大杯冰／熱拿鐵咖啡特價30元（原價55元）。

待文化部9月8日抽出第二波紙本「藝FUN券2.0」60萬名得獎者之後，9月9日中午12點起可到超商機台領取。圖／7-ELEVEN提供
待文化部9月8日抽出第二波紙本「藝FUN券2.0」60萬名得獎者之後，9月9日中午12點起可到超商機台領取。圖／7-ELEVEN提供
響應「藝FUN券2.0」，到7-ELEVEN ibon就可註冊登記、領券、用券，再享餐飲優惠。圖／7-ELEVEN提供
響應「藝FUN券2.0」，到7-ELEVEN ibon就可註冊登記、領券、用券，再享餐飲優惠。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月31日至9月6日活動期間每天上午9點至晚上9點開放5,755台ibon登記「藝FUN券2.0」抽籤資格。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自8月31日至9月6日活動期間每天上午9點至晚上9點開放5,755台ibon登記「藝FUN券2.0」抽籤資格。圖／7-ELEVEN提供
第二波紙本「藝FUN券2.0」8月31日起於4大超商開放登記，中籤者9月9日上午9點起可至萊爾富領券享咖啡優惠。圖／萊爾富提供
第二波紙本「藝FUN券2.0」8月31日起於4大超商開放登記，中籤者9月9日上午9點起可至萊爾富領券享咖啡優惠。圖／萊爾富提供
12月31日前憑7-ELEVEN ibon票券到8大通路購買指定餐飲、娛樂票享超值優惠，到7-ELEVEN領取藝FUN券也可以憑票根享優惠。圖／7-ELEVEN提供
12月31日前憑7-ELEVEN ibon票券到8大通路購買指定餐飲、娛樂票享超值優惠，到7-ELEVEN領取藝FUN券也可以憑票根享優惠。圖／7-ELEVEN提供

超商 文化部 疫情紓困 藝FUN券

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