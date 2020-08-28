3大日本女神加持！清純＆性感全都要~要靠選對心機底妝

喜歡清純的裸妝感？還是性感的遮瑕妝？現在流行「全都要」，日本三大女神池田依來沙、清野菜名、森星，正好代表不同風格的女人，但同樣都愛上心機彩粧推出的星魅裸紗慕絲粉蜜，只要一瓶，就能打造出多樣化的妝容，讓自己的風格隨心所欲，隨時都能電暈眾人。

星魅裸紗慕絲粉蜜有資生堂的獨創配方，以獨特的「布蕾水凝乳」質地，含有金平糖美肌粉末、美肌遮瑕粉末，具有高度遮瑕力，布蕾水凝成分則可以讓肌膚自帶美肌濾鏡，最害怕的脫妝問題，則有皮脂自動隔離粉末，防止臉部出油讓妝感容易髒污。

心機彩粧還一口氣邀來三大女神代言，24歲的池田依來沙，有著日、菲、西三國混血，被稱為新一代的厭世女神，從模特兒出道，時尚風格讓許多人都追隨；26歲的清野菜名，今年宣布與生田斗真邁入人生下一個階段，能把男神套牢的女神，果然不簡單；28歲的超模森星，曾兩度登上紐約Met Gala，是當代時尚界的代表。