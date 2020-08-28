奶香酒香雙拍檔！格蘭利威聯手遠東飯店推限量手工月餅

※提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康。

※飲酒過量，害人害己。

中秋節將至，蘇格蘭單一麥芽威士忌品牌格蘭利威（The Glenlivcht）與香格里拉遠東飯店合作，選用格蘭利威13年雪莉桶威士忌加入製作，推出手工製作的「醇月」威士忌核桃奶黃月餅禮盒，並採限量發行。

由連續兩年得到米其林餐盤推薦的香格里拉台北遠東國際大飯店「香宮」點心主廚全手工製作的奶黃月餅，將鮮奶、椰漿、奶黃、核桃與格蘭利威13年雪莉桶威士忌巧妙結合，同時餡料每五分鐘攪拌一次，於是將威士忌的甜蜜馥郁和奶黃、奶香的香甜，二合為一。

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月餅還將「利威十三」以及「100%雪莉桶」的字樣顯示於圓形可愛的表面，由於觀察到台灣對雪莉桶的熱愛，格蘭利威13年雪莉桶威士忌更是為台灣市場限定推出的特殊風味，結合具東方情調的月餅，別有滋味一番；而本次【醇月】威士忌奶黃核桃月餅禮盒將採六入包裝，每顆約50公克，定價則約1,388元，並僅於香格里拉台北遠東國際大飯店販售。

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