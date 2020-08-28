彩色大心 RADO推快拆表帶 Titoni天文台腕表三色任選

星座、人類圖、命盤、心理測驗...我們總在找尋獨一無二的自己，探索內在每一個已知或未知的角落。如何展現自我？或許就從手腕上的時計選擇開始：無論從表面顏色或自行替換表帶，散發不同能量的色彩直覺也外顯。

梅花表（TITONI）推出新款Master Series大師系列三色新表面，森林綠、星空藍與暖陽棕三色任選，其中森林綠色並具備玫瑰金時標的選擇，表面刻度再以鑽石切割拋光打磨工藝製作，同時具備並夜光塗料，帶來睿智大人味；機芯也通過瑞士天文台認證，經溫度變化、6方位精確度檢測，每日誤差確保於負4至正6秒內。同時自動盤還客製化，具有十二生肖系列，並PVD紅色，火熱醒目，全球限量888只。