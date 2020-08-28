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彩色大心 RADO推快拆表帶 Titoni天文台腕表三色任選

聯合報 / 記者釋俊哲／台北即時報導
以四季為靈感的寶齊萊Travel Tec GMT腕表，又有橘、藍、黃、綠四種配色。圖 / 翻攝自ig。
以四季為靈感的寶齊萊Travel Tec GMT腕表，又有橘、藍、黃、綠四種配色。圖 / 翻攝自ig。

星座、人類圖、命盤、心理測驗...我們總在找尋獨一無二的自己，探索內在每一個已知或未知的角落。如何展現自我？或許就從手腕上的時計選擇開始：無論從表面顏色或自行替換表帶，散發不同能量的色彩直覺也外顯。

梅花表（TITONI）推出新款Master Series大師系列三色新表面，森林綠、星空藍與暖陽棕三色任選，其中森林綠色並具備玫瑰金時標的選擇，表面刻度再以鑽石切割拋光打磨工藝製作，同時具備並夜光塗料，帶來睿智大人味；機芯也通過瑞士天文台認證，經溫度變化、6方位精確度檢測，每日誤差確保於負4至正6秒內。同時自動盤還客製化，具有十二生肖系列，並PVD紅色，火熱醒目，全球限量888只。

雷達（RADO）則以Captain Cook為基礎，帶來「快拆表帶」運用。包含活力橘、葡萄紫、莓果粉、蘋果紅、太陽黃...等七色皮表帶，又分42和37毫米兩種尺寸，可個別自行對應原本已購買的Captain Cook系列男女腕表。皮表帶單條購入約2,800元，僅於Rado名品店中可購入。精心細算的玩家則可瞄準將於下周登場的周年慶，輕鬆搭配、也享折扣，一舉二得；此外寶齊萊（Carl F.Bucherer）則也有新系列Patravi TravelTec系列，以四季為靈感推出橘、藍、黃、綠四色橡膠表帶，表面和表冠也和錶帶同色，並具備兩地時間功能。

RADO推出七色皮表帶，可對應37或42毫米的Captain Cook系列腕表，快拆系統提升便利自由度，每色2,800元，輕鬆享奢。圖 / RADO提供。
RADO推出七色皮表帶，可對應37或42毫米的Captain Cook系列腕表，快拆系統提升便利自由度，每色2,800元，輕鬆享奢。圖 / RADO提供。
RADO，Captain Cook系列男表，漸層的黑色表面相當復古，搭配萊茵綠色表帶，別有脫俗印象，價格店洽。圖 / RADO提供。
RADO，Captain Cook系列男表，漸層的黑色表面相當復古，搭配萊茵綠色表帶，別有脫俗印象，價格店洽。圖 / RADO提供。
TITONI，大師系列天文台腕表，自動上鍊機芯，41毫米，精鋼，時間顯示、日期顯示，瑞士天文台認證，55,000元。圖 / TITONI提供。
TITONI，大師系列天文台腕表，自動上鍊機芯，41毫米，精鋼，時間顯示、日期顯示，瑞士天文台認證，55,000元。圖 / TITONI提供。
除了表面具備三色可供選擇，大師系列天文台腕表的自動盤也可客訂為12生肖，限量888只。圖 / TITONI提供。
除了表面具備三色可供選擇，大師系列天文台腕表的自動盤也可客訂為12生肖，限量888只。圖 / TITONI提供。
白色表面、37毫米的RADO Captain Cook腕表，搭配上白色表圈與太陽黃皮帶，瞄準都會摩登小資女。圖 / RADO提供。
白色表面、37毫米的RADO Captain Cook腕表，搭配上白色表圈與太陽黃皮帶，瞄準都會摩登小資女。圖 / RADO提供。
寶齊萊Travel Tec GMT腕表，從表帶、表面與表冠皆為同色系設計，散發飽滿能量，價格店洽。圖 / 翻攝自ig。
寶齊萊Travel Tec GMT腕表，從表帶、表面與表冠皆為同色系設計，散發飽滿能量，價格店洽。圖 / 翻攝自ig。

周年慶 腕表

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