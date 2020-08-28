快檢查這6個設定 讓你輕鬆擁有最佳Netflix觀影體驗

一轉眼又到週末了，大雨下得厭世不想出門，還是在家追劇最愜意。迎接9月，Netflix除了宣布將推出由希拉蕊史旺、米莉芭比布朗、亨利卡維爾、湯姆霍蘭德、羅伯派汀森等巨星主演的超華麗好萊塢片單，更有多部重磅韓國電影、影集、動畫，為這個暑假劃下完美句點。而為了讓觀眾不管透過電視、平板、手機都能擁有絕佳觀影體驗，Netflix也建議大家別忘了照著以下步驟調整Netflix功能與設定，輕鬆升級電影觀看體驗，沙發馬鈴薯當好當滿！

選擇最適合的月費方案

Netflix共有3種不同價格的訂閱方案，可以觀看的內容都相同，差別在可同時觀賞的螢幕數量、下載內容的裝置數量，以及畫質，可以依照家中使用人數、常用觀看裝置，以及經常觀看的地點來決定最適合又實惠的方案。

確認家中網速

如果想要盡情享用訂閱方案支援的畫質，可預先透過「Fast.com」測試網速，確保居家環境擁有25mbps以上的網速，才能享受4K與Ultra HD的觀影品質。

不可錯過頂級音效體驗

使用大電視看影片時，別忘了搜尋「Atmos」、「4K」、「HDR」等關鍵字，或找出有Dolby Atmos杜比全景聲劇院級音效的節目，即能享受沉浸式的全感官體驗。

善用下載功能

如果你有可能會趁著通勤路途中的零碎時間追劇，別忘了善用下載功能，並前往App設定中將下載畫質調至「較高」，就可以不受網速限制，隨時欣賞高畫質內容。

設定提醒

新劇上架立刻就要追上的重度使用者，在「即將上線」的片單中如果看到喜歡的影片，立刻點擊「提醒我」按鈕，等到影片首播時就會自動出現在「我的片單」中，追劇不錯過。

調整播放設定

只要透過網頁瀏覽器的帳戶頁面，在「使用者與家長控制」下方點選使用者的「播放設定」，並確保「單螢幕數據使用量」已調至「高」，即可隨時觀看超高畫質電影。