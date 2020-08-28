快訊

政府將宣布啟動台美自貿協定談判 攸關美牛美豬？

獨家／聯發科證實 已向美方申請繼續供貨華為

聽新聞
test
0:00 / 0:00

快檢查這6個設定 讓你輕鬆擁有最佳Netflix觀影體驗

聯合報 / 記者黃筱晴 /即時報導
快檢查這6個設定，讓你週末用Netflix追劇輕鬆追好追滿。圖／Netflix提供
快檢查這6個設定，讓你週末用Netflix追劇輕鬆追好追滿。圖／Netflix提供

一轉眼又到週末了，大雨下得厭世不想出門，還是在家追劇最愜意。迎接9月，Netflix除了宣布將推出由希拉蕊史旺、米莉芭比布朗、亨利卡維爾、湯姆霍蘭德、羅伯派汀森等巨星主演的超華麗好萊塢片單，更有多部重磅韓國電影、影集、動畫，為這個暑假劃下完美句點。而為了讓觀眾不管透過電視、平板、手機都能擁有絕佳觀影體驗，Netflix也建議大家別忘了照著以下步驟調整Netflix功能與設定，輕鬆升級電影觀看體驗，沙發馬鈴薯當好當滿！

選擇最適合的月費方案

Netflix共有3種不同價格的訂閱方案，可以觀看的內容都相同，差別在可同時觀賞的螢幕數量、下載內容的裝置數量，以及畫質，可以依照家中使用人數、常用觀看裝置，以及經常觀看的地點來決定最適合又實惠的方案。

確認家中網速

如果想要盡情享用訂閱方案支援的畫質，可預先透過「Fast.com」測試網速，確保居家環境擁有25mbps以上的網速，才能享受4K與Ultra HD的觀影品質。

不可錯過頂級音效體驗

使用大電視看影片時，別忘了搜尋「Atmos」、「4K」、「HDR」等關鍵字，或找出有Dolby Atmos杜比全景聲劇院級音效的節目，即能享受沉浸式的全感官體驗。

善用下載功能

如果你有可能會趁著通勤路途中的零碎時間追劇，別忘了善用下載功能，並前往App設定中將下載畫質調至「較高」，就可以不受網速限制，隨時欣賞高畫質內容。

設定提醒

新劇上架立刻就要追上的重度使用者，在「即將上線」的片單中如果看到喜歡的影片，立刻點擊「提醒我」按鈕，等到影片首播時就會自動出現在「我的片單」中，追劇不錯過。

調整播放設定

只要透過網頁瀏覽器的帳戶頁面，在「使用者與家長控制」下方點選使用者的「播放設定」，並確保「單螢幕數據使用量」已調至「高」，即可隨時觀看超高畫質電影。

電影 動畫 韓國

延伸閱讀

《天能》：發生過的已經發生了，盡你所能之後，接下來就活在當下吧！

金鐘55／Netflix橫掃17項提名 張孝全雙料入圍視帝

女高中生下課後的秘密人生竟是下海　Netflix《無禁青春》最終季九月中開播

衝出爛番茄80％驚人好評 「天能」成年度必看大片

相關新聞

彩色大心 RADO推快拆表帶 Titoni天文台腕表三色任選

星座、人類圖、命盤、心理測驗...我們總在找尋獨一無二的自己，探索內在每一個已知或未知的角落。如何展現自我？或許就從手腕...

快檢查這6個設定 讓你輕鬆擁有最佳Netflix觀影體驗

一轉眼又到週末了，大雨下得厭世不想出門，還是在家追劇最愜意。迎接9月，Netflix除了宣布將推出由希拉蕊史旺、米莉芭比...

ASICS新鞋全系列曝光 輕巧、回彈性助攻讓人跑得更快

原本慢跑在台灣就幾乎是全民運動了，而在新冠肺炎疫情的推波助瀾下又顯得更為興盛，因此ASICS為年輕世代跑者推出最新力作D...

海洋救援新夥伴 OMEGA聯乘非營利研究基金會Nekton

2020年的世界，像是上帝踩了油門，讓時間瘋狂加速。森林大火、天氣變異、颱風，讓人們益發意識到環境早已失衡，需要投入更多...

小不點布丁、75週年限定玩偶！嚕嚕米餐廳新菜登場

今年是嚕嚕米誕生的75週年，全台唯一的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，自9月1日起將推出期間限定的「小不點主題菜單...

健康智慧手表Fitbit Sense可偵測壓力狀況　Garmin推《新世紀福音戰士》聯名限定版

追求健康除了注重生活習慣、飲食與運動，智慧手表、手環也是協助掌握個人健康資訊的好幫手，Fitbit最新發表的健康智慧手表...

男神李敏鎬代言！正官庄「天鹿EVERYTIME」限時85折

鹿茸自古以來就有「皇室御用藥材」的美名，乾隆與朝鮮王朝時期更被視為「寶中之寶」。全球市佔第一的人蔘品牌正官庄看中鹿茸「新...

BOVET、Louis Moniet 超限量陀飛輪 物稀為貴

Geneva Watch Days正在日內瓦舉辦中，除了多數知名品牌，其實還有兩個高價位的獨立經營品牌BOVET與Lou...

范冰冰就是威！拿下嬌蘭全球代言人 但明眼人卻說⋯⋯

范爺就是威！日前法國保養美妝品牌嬌蘭GUERLAIN，突然宣布大陸女星范冰冰，成為「品牌全球代言人」，率先曝光范冰冰為唇...

生完小孩腳變大一號 蔡詩芸買鞋重視「能不能穿很久」

去年底才晉升新手媽咪的蔡詩芸，近期活動邀約依舊滿檔，昨日出席Jimmy Choo秋冬系列發表活動，展示了新鞋款之外還分享...

辣穿PRADA流蘇高衩裙 吳卓源鬼月拍MV遇上靈異事件？

向來熱衷透過設計宣揚女性力量、女性自主議題的PRADA，今年秋冬系列重申「女性氣質的固有權威」，透過穿搭盡情展現身分與性...

Yahoo奇摩電商備戰開學季！點讀筆、輕量護脊書包、乾洗手都熱銷

全台學生迎接開學採買季，防疫仍不能掉以輕心，電商平台除了書包文具、外宿生活用品、小家電、家具、3C、機車等開學相關用品買...

熱門新聞

台積電禁帶手機 前員工淚訴離開原因：與世隔絕「像被關著」

北北基升級豪雨！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

農遊券2.0下周四開跑！買600元柚子送250元柚香禮券

梅莎颱風最快明天生成！吳德榮：強度更甚中颱巴威

18縣市續發豪大雨特報 北北基宜南高屏慎防豪雨

9號颱梅莎預測路徑曝光 彭啟明：下周一起接近台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。