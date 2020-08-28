ASICS新鞋全系列曝光 輕巧、回彈性助攻讓人跑得更快

原本慢跑在台灣就幾乎是全民運動了，而在新冠肺炎疫情的推波助瀾下又顯得更為興盛，因此ASICS為年輕世代跑者推出最新力作DYNABLAST系列鞋款，帶來更輕、更快、更彈的舒適腳感，讓跑步樂趣倍增。

為了滿足不同跑者的需求，ASICS在今年上半年先推出NOVABLAST鞋款，成為品牌回彈力最高的跑鞋之一，8月再度推出同系列搭載科技中底FLYTEFOAM BLAST的DYNABLAST鞋款，為更多人在這段疫情期間開啟契機，從此愛上跑步。因為透過科技中底營造出輕巧、靈敏的腳感，大底凹槽設計與中底的結合，形成如彈跳床的反彈效果。而這款鞋與NOVABLAST的不同在於，中底整體厚度降低，提高穩定性，且針織鞋面也提供良好的透氣性與貼合度，創造裸足般的舒適腳感。

PUMA RS-Dreamer籃球鞋4,080元。圖／PUMA提供

而PUMA亦有話題新球鞋抵台上市，那就是由饒舌歌手J. Cole率先於NBA全明星賽穿的RS-Dreamer，當時瞬間吸引全球媒體與各大社群討論熱潮。PUMA將80年代的RS Foam避震中底科技加入專業籃球鞋款設計，繞鞋跟的特殊繫帶系統能有效增加腳踝穩定度，大幅提升運動安全性。RS-Dreamer球鞋使用了代表Dreamer的D字Logo壓印於鞋舌上，同步也將Dreamer標誌點綴在鞋後跟呼應夢想啟程的設計概念；以黑色鞋面包覆，輔以黃、橘、紫及藍綠等螢光色塊拼接鞋身，大膽顛覆傳統籃球鞋外觀。

ASICS彈力系列跑鞋3,480元。圖／ASICS提供