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海洋救援新夥伴 OMEGA聯乘非營利研究基金會Nekton
2020年的世界，像是上帝踩了油門，讓時間瘋狂加速。森林大火、天氣變異、颱風，讓人們益發意識到環境早已失衡，需要投入更多心力，找回與環境的共存。近期歐米茄（OMEGA）選擇與非營利研究基金會Nekton合作，投身海洋保育，並發表全新海馬潛水300米Nekton版本腕表。
註冊於英國的Nekton選擇和不同的國家政府、學術界、民間單位合作，以科學研究為營運導向，並關心海洋生態的復原力。每個獨立經營的專案則結合應用研究、知識交流與公眾參與活動，以獲得更大的影響效果，同時研究中的數據和生物標本，則歸專案的所有國家擁有，大公無私，而「Nekton」則是生態專有名詞，意指「可逆流而行」或「獨立於水流游動」的水生動物，也似象徵著逆時恢復生態。
為此OMEGA推出的Nekton特別版腕表，其表面為雷射燒蝕啞光波浪紋路浮雕黑色陶瓷，單向表圈則為雷射燒蝕潛水刻度浮雕的5級鈦金屬，質輕、堅硬，底蓋並鐫刻「NAIADLOCK」、「DIVER 300M」與防水深度字樣。8806機芯通過大師天文台認證，防磁性能也達15,000高斯。橡膠表帶款訂價約19萬800元，另有精鋼鍊帶款則為20萬1,500元，將採常規發行。
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