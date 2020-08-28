海洋救援新夥伴 OMEGA聯乘非營利研究基金會Nekton

2020年的世界，像是上帝踩了油門，讓時間瘋狂加速。森林大火、天氣變異、颱風，讓人們益發意識到環境早已失衡，需要投入更多心力，找回與環境的共存。近期歐米茄（OMEGA）選擇與非營利研究基金會Nekton合作，投身海洋保育，並發表全新海馬潛水300米Nekton版本腕表。

註冊於英國的Nekton選擇和不同的國家政府、學術界、民間單位合作，以科學研究為營運導向，並關心海洋生態的復原力。每個獨立經營的專案則結合應用研究、知識交流與公眾參與活動，以獲得更大的影響效果，同時研究中的數據和生物標本，則歸專案的所有國家擁有，大公無私，而「Nekton」則是生態專有名詞，意指「可逆流而行」或「獨立於水流游動」的水生動物，也似象徵著逆時恢復生態。