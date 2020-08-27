奢華無極限！LV預約制的珍稀皮革展 將在9月登場

珍稀鱷魚皮，是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）運用在各頂級包款的皮革，品牌也預計在9月初舉辦一場以預約制為主的珍稀皮革展，用以傳遞品牌的工藝與奢華包款的藝術品味。

鱷魚皮革在經過6至10週鞣製後，挑選其中的珍稀鱷魚皮革，再耗時6週將皮革表面上色、滋養與拋光，是打造頂級包款關鍵的一步，每塊皮革的未來命運就此決定，路易威登以最適合鱗片自然紋路的設計、搭配表面的顏色與拋光，揭開奢華包款的探索旅程。經過調色、拋光等350道左右的工序，打造出精細的橫紋效果，包括Neo Square、Capucines、Twist、Cannes、Petite Malle、City Steamer、Petite Boite Chapeau與Milla等系列手袋，都有一件件獨一無二的藝術珍品。

而其中在色彩與紋路嵌合的細節處，平均必須進行15次不同試驗達成理想染色，目前約有25種常態色系選擇；而每塊皮革都經過嚴格篩選，讓手袋邊緣的鱗片紋路都能相接，除了長吻鱷魚皮、短吻鱷魚皮之外，蛇皮也是路易威登製包工藝所採用的珍貴皮革材質之一。以City Steamer為例，輪廓取材自1901年設計的路易威登旅行袋，光面短吻鱷魚皮製作除了向傳統致敬，也點綴重新演繹的標誌細節例如刻紋掛鎖、行李吊牌及LV Circle燙印標誌；而洋溢淑女氣質的Milla手袋則有百搭輪廓，金屬鎖板、鑰匙、鉚釘及側面的皮革蝴蝶結靈感都來自經典行李箱，也都將在9月上旬的預約制珍稀皮革展展出。