快訊

不是娛樂時刻：疫情與黑權下 進退失據的美國運動

奢華無極限！LV預約制的珍稀皮革展 將在9月登場

聯合報 / 楊詩涵/即時報導
路易威登精選鞣製皮革打造頂級珍稀包款。圖／LV提供
路易威登精選鞣製皮革打造頂級珍稀包款。圖／LV提供

珍稀鱷魚皮，是路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）運用在各頂級包款的皮革，品牌也預計在9月初舉辦一場以預約制為主的珍稀皮革展，用以傳遞品牌的工藝與奢華包款的藝術品味。

鱷魚皮革在經過6至10週鞣製後，挑選其中的珍稀鱷魚皮革，再耗時6週將皮革表面上色、滋養與拋光，是打造頂級包款關鍵的一步，每塊皮革的未來命運就此決定，路易威登以最適合鱗片自然紋路的設計、搭配表面的顏色與拋光，揭開奢華包款的探索旅程。經過調色、拋光等350道左右的工序，打造出精細的橫紋效果，包括Neo Square、Capucines、Twist、Cannes、Petite Malle、City Steamer、Petite Boite Chapeau與Milla等系列手袋，都有一件件獨一無二的藝術珍品。

而其中在色彩與紋路嵌合的細節處，平均必須進行15次不同試驗達成理想染色，目前約有25種常態色系選擇；而每塊皮革都經過嚴格篩選，讓手袋邊緣的鱗片紋路都能相接，除了長吻鱷魚皮、短吻鱷魚皮之外，蛇皮也是路易威登製包工藝所採用的珍貴皮革材質之一。以City Steamer為例，輪廓取材自1901年設計的路易威登旅行袋，光面短吻鱷魚皮製作除了向傳統致敬，也點綴重新演繹的標誌細節例如刻紋掛鎖、行李吊牌及LV Circle燙印標誌；而洋溢淑女氣質的Milla手袋則有百搭輪廓，金屬鎖板、鑰匙、鉚釘及側面的皮革蝴蝶結靈感都來自經典行李箱，也都將在9月上旬的預約制珍稀皮革展展出。

Twist也推出珍稀皮革款式。圖／LV提供
Twist也推出珍稀皮革款式。圖／LV提供
Capucines包款製作過程。圖／LV提供
Capucines包款製作過程。圖／LV提供
Petite Malle小箱包承襲旅行箱工藝。圖／LV提供
Petite Malle小箱包承襲旅行箱工藝。圖／LV提供
Milla手袋有雋永百搭的輪廓。圖／LV提供
Milla手袋有雋永百搭的輪廓。圖／LV提供
酒紅色鱷魚皮Capucines手袋。圖／LV提供
酒紅色鱷魚皮Capucines手袋。圖／LV提供
City Steamer PM手袋，135萬元。圖／LV提供
City Steamer PM手袋，135萬元。圖／LV提供
紅色橫紋City Frame包款。圖／LV提供
紅色橫紋City Frame包款。圖／LV提供
宛如藝術作品的City Steamer。圖／LV提供
宛如藝術作品的City Steamer。圖／LV提供
挑選鞣製皮革是打造頂級包款關鍵的一步。圖／LV提供
挑選鞣製皮革是打造頂級包款關鍵的一步。圖／LV提供

鱷魚 LV

延伸閱讀

昆凌變身霸氣總裁 拿COACH藝術聯名包款帥又美

「好萊塢九○後甜美女神」拍攝FENDI手袋新形象 自曝愛搗蛋

孫芸芸瀕臨中暑拍出時尚大片 貝拉哈蒂德抱Pocket手袋全裸上陣

宜蘭全新「北歐童話森林」！彩色住宅、湖上玻璃冰屋太夢幻，如同闖入安徒生童話

相關新聞

小不點布丁、75週年限定玩偶！嚕嚕米餐廳新菜登場

今年是嚕嚕米誕生的75週年，全台唯一的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，自9月1日起將推出期間限定的「小不點主題菜單...

健康智慧手表Fitbit Sense可偵測壓力狀況　Garmin推《新世紀福音戰士》聯名限定版

追求健康除了注重生活習慣、飲食與運動，智慧手表、手環也是協助掌握個人健康資訊的好幫手，Fitbit最新發表的健康智慧手表...

男神李敏鎬代言！正官庄「天鹿EVERYTIME」限時85折

鹿茸自古以來就有「皇室御用藥材」的美名，乾隆與朝鮮王朝時期更被視為「寶中之寶」。全球市佔第一的人蔘品牌正官庄看中鹿茸「新...

BOVET、Louis Moniet 超限量陀飛輪 物稀為貴

Geneva Watch Days正在日內瓦舉辦中，除了多數知名品牌，其實還有兩個高價位的獨立經營品牌BOVET與Lou...

范冰冰就是威！拿下嬌蘭全球代言人 但明眼人卻說⋯⋯

范爺就是威！日前法國保養美妝品牌嬌蘭GUERLAIN，突然宣布大陸女星范冰冰，成為「品牌全球代言人」，率先曝光范冰冰為唇...

生完小孩腳變大一號 蔡詩芸買鞋重視「能不能穿很久」

去年底才晉升新手媽咪的蔡詩芸，近期活動邀約依舊滿檔，昨日出席Jimmy Choo秋冬系列發表活動，展示了新鞋款之外還分享...

辣穿PRADA流蘇高衩裙 吳卓源鬼月拍MV遇上靈異事件？

向來熱衷透過設計宣揚女性力量、女性自主議題的PRADA，今年秋冬系列重申「女性氣質的固有權威」，透過穿搭盡情展現身分與性...

Yahoo奇摩電商備戰開學季！點讀筆、輕量護脊書包、乾洗手都熱銷

全台學生迎接開學採買季，防疫仍不能掉以輕心，電商平台除了書包文具、外宿生活用品、小家電、家具、3C、機車等開學相關用品買...

猿田彥珈琲微風南山快閃店開張 獨家首賣「咖啡茶」

猿田彥珈琲首次以「TO-GO」外帶限定店進駐信義區，8月27日至11月23日在微風南山atre 2樓推出期間限定店，新開...

一抹法式裸妝感！香奈兒水慕絲粉底不怕疊擦、質感完美

清透裸妝，最能突顯出女性的耀眼瞬間，但要打造無瑕疵、超薄透的零妝感，更要選對粉底液。香奈兒CHANEL的時尚裸光系列，就...

大金空調打造健康防疫宅 5大解決方案全面守護呼吸健康

全球第一場以防疫為主題的材料設備展「2020台灣室內設計材料大展」8月27日於南港展覽館開展，大金空調身為全球好空氣專家...

FUNKO粉絲快蒐 限量麥當勞系列京站快閃店獨賣

美國公仔品牌「FUNKO」擁有上千種形象授權，發展出上千款不同風格的公仔玩具，擁有不少固定收藏的鐵粉，即日起至9月15日...

熱門新聞

「太強了不歡迎！」 鄭明典示警：下周有個大颱風

梅莎颱風最快周六形成 氣象局：不排除轉中颱

北北基升級豪雨！ 全台18縣市豪大雨特報注意雷擊

台積電禁帶手機 前員工淚訴離開原因：與世隔絕「像被關著」

農遊券2.0下周四開跑！買600元柚子送250元柚香禮券

今天雨最劇烈 彭啟明：整個西南風強風軸幾乎對準台灣

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。