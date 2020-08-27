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小不點布丁、75週年限定玩偶！嚕嚕米餐廳新菜登場
今年是嚕嚕米誕生的75週年，全台唯一的Moomin Café嚕嚕米主題餐廳，自9月1日起將推出期間限定的「小不點主題菜單」，有著小不點造型的「焦糖香草烤布丁」以及「草莓柳橙蘇打」等新品，還有2款75週紀念玩偶登場。另外日本進口的「週刊MOOMIN 秘密基地水上小屋」，也將於店內首賣，還有代客組裝上色的服務。
誕生於1945年的嚕嚕米，模樣逗趣可愛，在全球都擁有廣大的粉絲。為慶祝75週年，芬蘭也特別推出「一同走過的75年」紀念圖案，藉此傳達嚕嚕米世界的價值觀。而日本進口的75週年紀念玩偶、紀念別針玩偶也已經在台登場，讓粉絲們可以收藏回家。
在今年5月底重新開幕的嚕嚕米主題餐廳，繼推出阿金的異國料理之後，本次以「小不點」為主題，推出系列餐飲。「小不點焦糖香草烤布丁」為店內手工製作，採用天然香草籽配上中澤乳業鮮奶油，口感滑嫩細緻，並以微苦焦糖帶出大人味，又宛若小不點一針見血的機智言論，同時還以草莓與杏仁建構出小不點相伴。另外「草莓柳橙蘇打」則以新鮮水果搭配多層次的色調，帶來酸甜的消暑滋味。
另外，資深粉絲都知道的「Moomin週刊」，為總計100期的收藏性雜誌，讓粉絲可以獲得配件，親手打造70公分高的嚕嚕米之家，深受DIY愛好者喜歡。延長版的「週刊MOOMIN 秘密基地水上小屋」，每集都有不同零件或公仔，只要10期就能組成嚕嚕米谷中的「水上小屋」。28cm高的水上小屋，有著尖塔屋頂和彩繪玻璃窗戶，屋內可見嚕嚕米的藍色泳褲正放在繩索上晾乾，而即日起「週刊MOOMIN 秘密基地水上小屋」率先於嚕嚕米主題餐廳首賣，現場亦有水上小屋實品可供欣賞。
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