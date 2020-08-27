健康智慧手表Fitbit Sense可偵測壓力狀況　Garmin推《新世紀福音戰士》聯名限定版

追求健康除了注重生活習慣、飲食與運動，智慧手表、手環也是協助掌握個人健康資訊的好幫手，Fitbit最新發表的健康智慧手表Fitbit Sense具備全球首款有助於管理壓力的膚電活動（EDA）感測器，以及進階心率追蹤技術、全新心電圖（ECG）應用程式和皮膚溫度感測器，預計9月底將陸續於Fitbit.com和指定通路販售。Garmin與《新世紀福音戰士》攜手合作，推出全新Instinct本我系列－新世紀福音戰士限定版，超有型的外型設計搭配腕式光學心率偵測、壓力偵測及多種運動模式，讓智慧穿戴裝置更時尚。

Fitbit Sense的膚電活動感測器（EDA）可透過手表測量膚電活動，將掌心放置在裝置表面即可透過皮膚上的汗水層偵測皮膚上微量的電子變化 ，以協助了解身體對壓力源的反應，還能搭配Fitbit應用程式的引導式正念練習課程，觀察身體在冥想或放鬆狀態下的反應。Fitbit壓力管理分數功能是基於用戶的心臟健康、睡眠和活動量資料，計算出每日身體壓力程度。分數從最低1分到最高100分，分數愈高代表身體的壓力表徵愈少。

此外，Fitbit Sense也是Fitbit旗下首款搭載ECG應用程式的裝置，可透過分析心律找出心房顫動（AFib）的表徵，手指握住手表的不鏽鋼表圈30秒就會收到分析結果，可以下載和醫生分享；全新的皮膚溫度感測器可從溫度變化偵測出發燒、生病或下一次經期等徵兆。

Fitbit Sense內建GPS、揚聲器和麥克風，支援超過20種內建運動模式，防水最深達50公尺，電池續航力最長可維持超過6天，售價10,298元。

Fitbit還將推出搭載全新健康、健身和聲控功能的智慧手表Fitbit Versa 3，售價7,798元；新款健身手環Fitbit Inspire 2具備20多種目標導向運動模式、活動區間分鐘數記錄、進階睡眠工具、全天候心率追蹤、經期健康追蹤及食物、水份攝取與體重記錄。電力最長可維持10天，售價3,298元，將推出黑色、月光白和沙漠玫瑰色版本。