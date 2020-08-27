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男神李敏鎬代言！正官庄「天鹿EVERYTIME」限時85折

聯合報 / 記者羅建怡／即時報導
右起正官庄行銷部經理楊景滿、扶原中醫診所總院長郭大維、紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus。圖／正官庄提供
右起正官庄行銷部經理楊景滿、扶原中醫診所總院長郭大維、紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus。圖／正官庄提供

鹿茸自古以來就有「皇室御用藥材」的美名，乾隆與朝鮮王朝時期更被視為「寶中之寶」。全球市佔第一的人蔘品牌正官庄看中鹿茸「新黑金」的價值，首度跨足「鹿茸」保健市場，推出主打滋補強身、維持行動靈活與提升保護力的「天鹿EVERYTIME」，即日起在台上市並推出新品優惠85折。

正官庄去年在韓國創下熱銷13億台幣的市場佳績，8/27新品天鹿EVERYTIME在台上市，扶原中醫診所總院長郭大維表示，天鹿EVERYTIME不限於男性族群食用，對熟齡女性調節生理機能及產後或病後的補養也有所助益，其性溫而不燥，有助於滋補強身及補充能量，他說，「其中搭配正官庄嚴選6年根高麗蔘，含有30多種人蔘皂苷，能推動代謝及體內循環，是補氣的關鍵；而添加的頂級紐西蘭鹿茸則為補陽氣最強，蔘鹿雙補調理可達到滋補強身之效」。

由韓國首席男神李敏鎬代言的正官庄「天鹿EVERYTIME」，採用源自紐西蘭嚴選的優質鹿茸，加上正官庄獨家8階段的嚴格挑選，反覆進行290多項安全性品管檢驗及認證，再依比例搭配6年根高麗蔘、紐西蘭鹿茸萃取物、紅棗與黃耆萃取物、薑萃取粉、水以及果寡糖等。

紐西蘭目前是全球鹿茸最大生產出口國，全球產量超過30%，其產出的鹿茸皆受到國家級嚴格品質控管，並嚴格遵守紐西蘭2017年頒布的「鹿業監管控制計畫」，每甲地只飼養約7頭鹿，確保鹿群的健康活力，在天然放牧的純淨環境下生長，飼養過程堅持不使用人工添加飼料、不施打抗生素及生長激素，全面落實鹿隻保護，以創造全球市場最高品質的養鹿標準。正官庄與紐西蘭鹿業局合作的契作鹿場產出的高級鹿茸，嚴選生長55-60天，在鹿角營養最豐沛時以人道方式採收，過程中採用實施局部或全身麻醉的方式以減少鹿隻痛苦，收採收過程也受到嚴格監管，採茸後限時放入-15度鹿茸專用冷藏櫃保存，並輔以低溫空運以維持鹿茸最佳新鮮度。

紐西蘭鹿業局駐台代表Seamus指出，紐西蘭產出的每一副鹿茸皆有產銷履歷，貼上專屬條碼，可百分百溯源管理，經歷正官庄290多項嚴苛品管檢驗的紐西蘭鹿茸，擁有韓國及紐西蘭雙國家品質保證。「天鹿EVERYTIME」選用鹿茸最頂端的蠟片，也稱之為茸支頂尖，每副鹿茸只有尖端約2-2.5%的極珍貴蠟片，其營養價值最頂級也最豐富。

正官庄「天鹿EVERYTIME」首創即撕即飲方式，即日起於全台門市或官方購物網站享新品優惠85折，優惠價4,899元（原價5,800元）。

天鹿EVERYTIME於8月27日登台。圖／正官庄提供
天鹿EVERYTIME於8月27日登台。圖／正官庄提供

李敏鎬 中醫

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