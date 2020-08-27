BOVET、Louis Moniet 超限量陀飛輪 物稀為貴

Geneva Watch Days正在日內瓦舉辦中，除了多數知名品牌，其實還有兩個高價位的獨立經營品牌BOVET與Louis Moniet，今年也分別帶來一日大日期窗十日鍊陀飛輪，與衛星式雙飛行陀飛輪腕表，各有賞玩看頭。

BOVET今年帶來Virtuoso VIII的第二章節：十天動力飛行陀飛輪大日曆腕表。略為傾斜的表殼，豐厚了表殼空間，並讓17BM06-GD手上鍊機芯更具立體感。左右對稱的砂金石表面，左側為十日動力儲存、右側則為大日期視窗，兩相對稱；開放的陀飛輪視窗是收藏家熱愛的複雜功能，但機芯上滿鍊時可連續運行十天，更證明機芯的穩定耐用，全世界限量50只。