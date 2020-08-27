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BOVET、Louis Moniet 超限量陀飛輪 物稀為貴

聯合報 / 記者釋俊哲／即時報導
BOVET，Virtuoso VIII大日期窗十日鍊陀飛輪腕表，玫瑰金，時間顯示，陀飛輪，十日長動能，限量50只。圖 / BOVET提供。
BOVET，Virtuoso VIII大日期窗十日鍊陀飛輪腕表，玫瑰金，時間顯示，陀飛輪，十日長動能，限量50只。圖 / BOVET提供。

Geneva Watch Days正在日內瓦舉辦中，除了多數知名品牌，其實還有兩個高價位的獨立經營品牌BOVET與Louis Moniet，今年也分別帶來一日大日期窗十日鍊陀飛輪，與衛星式雙飛行陀飛輪腕表，各有賞玩看頭。

BOVET今年帶來Virtuoso VIII的第二章節：十天動力飛行陀飛輪大日曆腕表。略為傾斜的表殼，豐厚了表殼空間，並讓17BM06-GD手上鍊機芯更具立體感。左右對稱的砂金石表面，左側為十日動力儲存、右側則為大日期視窗，兩相對稱；開放的陀飛輪視窗是收藏家熱愛的複雜功能，但機芯上滿鍊時可連續運行十天，更證明機芯的穩定耐用，全世界限量50只。

Louis Moniet則將衛星式雙飛行陀飛輪賦予了科幻意涵，立體透明的表殼中，兩枚衛星式的飛行陀飛輪，由鈦金屬打造、各約0.5公克。陀飛輪不僅有六角或天線造型，另一端則連結了兩艘「飛船」，像是漂浮行駛在漆黑未知的銀河宇宙之中。43.5毫米的18K玫瑰金表殼，搭配由470個零件組成的LM104手上鍊機芯，具備48小時動力儲存，全世界限量8只。

傾斜式的表殼，令Virtuoso VIII大日期窗十日鍊陀飛輪腕表，欣賞時更有立體層次。圖 / BOVET提供。
傾斜式的表殼，令Virtuoso VIII大日期窗十日鍊陀飛輪腕表，欣賞時更有立體層次。圖 / BOVET提供。
表面上的兩艘「飛船」，像太空中無止盡的探險與追逐。圖 / Louis Moniet提供。
表面上的兩艘「飛船」，像太空中無止盡的探險與追逐。圖 / Louis Moniet提供。
Louis Moniet，衛星式雙飛行陀飛輪，玫瑰金，43.5毫米，時間顯示，全世界限量8只。圖 / Louis Moniet提供。
Louis Moniet，衛星式雙飛行陀飛輪，玫瑰金，43.5毫米，時間顯示，全世界限量8只。圖 / Louis Moniet提供。

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