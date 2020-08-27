范冰冰就是威！拿下嬌蘭全球代言人 但明眼人卻說⋯⋯

范爺就是威！日前法國保養美妝品牌嬌蘭GUERLAIN，突然宣布大陸女星范冰冰，成為「品牌全球代言人」，率先曝光范冰冰為唇膏代言，主打七夕的限定款式，這也是范冰冰相隔2年多，拿下頂級美妝保養品牌的全球代言人。

嬌蘭隸屬於LVMH集團之下，范冰冰過往與LV有長期合作關係，甚至登上形象廣告，不過後來范冰冰逃漏稅事件發生後，幾乎所有代言都停滯，但近2年她積極付出，自創的保養品牌FAN Beauty，也逐漸站穩腳步，有一批死忠粉絲支援。

近期，范冰冰也登上不少雜誌封面，都在預告她重回時尚圈，奪回天后的寶座。

就在七夕之前，嬌蘭宣布范冰冰成為品牌全球代言人，先曝光的圖片，就是范冰冰代言的唇膏，由嬌蘭透過微博來曝光消息。

不過，就有美妝業內表示，嬌蘭的英文官網、相關的IG與臉書上，都看不到范冰冰的相關肖像，可見首波全球代言人的宣傳重點，仍是在大陸市場為主。