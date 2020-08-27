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生完小孩腳變大一號 蔡詩芸買鞋重視「能不能穿很久」
去年底才晉升新手媽咪的蔡詩芸，近期活動邀約依舊滿檔，昨日出席Jimmy Choo秋冬系列發表活動，展示了新鞋款之外還分享了平常保養足部的方法，更趁工作機會把因為當媽之後更少穿了的高跟鞋一次穿好穿滿！
之前曾與Jimmy Choo設計師會面，蔡詩芸對品牌可以說是非常了解，大讚Jimmy Choo的鞋子很舒服又好看，「像我今天穿的這款METZ JC水晶裝飾高跟涼鞋，它的設計就像戴上腳鍊一樣，好搭而且也很好走。」她透露，當了媽媽之後穿的鞋跟越來越低，不過至少還可以在工作中穿各種美麗的高跟鞋。
最近也陸續在採購新鞋，但原因不是因為要趕流行補新貨，而是因為鞋子穿不下！「因為我生完孩子後腳大了整整一號，也不知道是為什麼，可能還是有點水腫吧？」媽媽的腳跟她以前的尺寸一樣，穿不下的鞋子剛好有人可以接收。她也自認是個實際派的消費者，「我買鞋子會考慮到『下一季還會穿嗎？』，比較不會瘋那種流行款，買東西就是要長久使用，花錢才值得。」因應夏天穿涼鞋的需求變大，平常她也有自己簡單的保養腿部、足部方式，「我通常就是洗完澡擦乳液、指緣油，有空的時候會敷足膜。」
Jimmy Choo秋冬主打波希米亞風，但又結合華麗的珠寶元素，流蘇、珍珠等細節出現在腳踝繫帶、鞋跟等部位，就像為鞋子戴上珠寶，走起路來也增添足部風情。另外像是外觀鮮明的Kick鞋跟，從中點處快速演變為設計大膽、平面效果十足的喇叭外形，側面看來趣味十足。
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