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辣穿PRADA流蘇高衩裙 吳卓源鬼月拍MV遇上靈異事件？

聯合報 / 記者吳曉涵/台北即時報導
吳卓源穿緹花針織毛衣32,500元，幾何圖紋無袖襯衫30,000元，刺繡流蘇長裙10萬5,000元，紫色領帶6,800元，金屬髮箍16,500元，迷你珠寶盒手飾34,500元，Saffiano皮革金屬扣環肩背包93,000元，小牛皮繫帶高跟鞋35,000元。記者陳立凱／攝影
吳卓源穿緹花針織毛衣32,500元，幾何圖紋無袖襯衫30,000元，刺繡流蘇長裙10萬5,000元，紫色領帶6,800元，金屬髮箍16,500元，迷你珠寶盒手飾34,500元，Saffiano皮革金屬扣環肩背包93,000元，小牛皮繫帶高跟鞋35,000元。記者陳立凱／攝影

向來熱衷透過設計宣揚女性力量、女性自主議題的PRADA，今年秋冬系列重申「女性氣質的固有權威」，透過穿搭盡情展現身分與性格上的多元性和複雜性。即將開演唱會的人氣R&B女歌手吳卓源（Julia Wu） 受邀一連展示三套風格截然不同的造型，從整體到細節都充分表達出女性多變的魅力和用心裝扮的樂趣。

吳卓源表示最喜歡西裝外套造型，下身搭配流蘇裙呈現一種陽剛和柔美的碰撞，「瞬間覺得自己很有女人味，但同時又是很有力量的。」不過因為流蘇裙開衩又開很高，被問到會不會擔心走光問題時她說：「穿好安全褲了，大家不用zoom in放大看啦！裡面真的沒有什麼好看的。」另一件運動風的造型她則覺得很適合在演唱會穿，因為活動起來最舒適。而談到本季偏好的單品，自認善於收納又很喜歡用小包包的她則選了迷你珠寶盒飾品，「不要看現在很多包包感覺都很小，我都會想辦法塞爆他們。」

因為從小在澳洲長大，後來又去美國念書，吳卓源對於鬼月比較沒有概念，不過她透露最近因為即將舉辦的演唱會剛好還在鬼月之中，讓她感到有一點不安，「我們前兩天拍MV，有個便當自己從桌子上掉下來，後來工作人員又出車禍，經過那次我真的覺得好像有點怪怪的，也開始有一點點迷信。」還說想要買乖乖送給有用筆電的同事。

PRADA秋冬女裝展現50-70年代的制服風，以及20年代的裝飾藝術Art Deco熱潮，在服裝上可以看到許多珠飾、印花主題，卻搭配年輕的布料與剪裁，展現對比趣味。也透過流蘇和薄紗甚至是東方風情的繩結展現風情萬種的女人味，更強調各種「非必要」的裝飾品。其中「迷你珠寶盒」設計非常搶眼，用小巧的硬殼盒子搭配手環、腰帶變成百搭配件，像是把珍惜的寶物隨身帶著走，特殊又精緻，充滿趣味巧思。

男裝方面則是使用傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，服裝輪廓在流線型和巨大型之間搖擺平衡，象徵破壞與再造。歷史典藏的印花放大呈現，優雅的撞色組合也反映出經典與新生的雙面含義。標誌性的尼龍材質商品，也都是使用回收再製的Re-Nylon打造而成，落實品牌環保政策。

幾何圖紋手提包。圖／PRADA提供
幾何圖紋手提包。圖／PRADA提供
粉色迷你珠寶盒手飾。圖／PRADA提供
粉色迷你珠寶盒手飾。圖／PRADA提供
男性方頭撞色運動鞋。圖／PRADA提供
男性方頭撞色運動鞋。圖／PRADA提供
幾何圖紋高跟鞋。圖／PRADA提供
幾何圖紋高跟鞋。圖／PRADA提供
吳卓源穿透視網狀運動風格洋裝72,000元，紫色內搭21,500元，Eclipse尼龍手提肩背包70,000元，紫色褲襪17,000元，繫帶皮革露趾高跟鞋(價格未定)。記者陳立凱／攝影
吳卓源穿透視網狀運動風格洋裝72,000元，紫色內搭21,500元，Eclipse尼龍手提肩背包70,000元，紫色褲襪17,000元，繫帶皮革露趾高跟鞋(價格未定)。記者陳立凱／攝影
男裝方面則是使用傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，歷史典藏的印花放大呈現。圖／PRADA提供
男裝方面則是使用傳統材料與技術創新的彩色再生纖維相結合，歷史典藏的印花放大呈現。圖／PRADA提供
吳卓源穿墊肩西裝外套(價格未定)，流蘇長裙59,000元，迷你珠寶盒皮帶(價格未定)，流蘇尼龍皮革肩背包70,000元，小牛皮繫帶高跟鞋35,000元。記者陳立凱／攝影
吳卓源穿墊肩西裝外套(價格未定)，流蘇長裙59,000元，迷你珠寶盒皮帶(價格未定)，流蘇尼龍皮革肩背包70,000元，小牛皮繫帶高跟鞋35,000元。記者陳立凱／攝影

PRADA 演唱會

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