辣穿PRADA流蘇高衩裙 吳卓源鬼月拍MV遇上靈異事件？

向來熱衷透過設計宣揚女性力量、女性自主議題的PRADA，今年秋冬系列重申「女性氣質的固有權威」，透過穿搭盡情展現身分與性格上的多元性和複雜性。即將開演唱會的人氣R&B女歌手吳卓源（Julia Wu） 受邀一連展示三套風格截然不同的造型，從整體到細節都充分表達出女性多變的魅力和用心裝扮的樂趣。

吳卓源表示最喜歡西裝外套造型，下身搭配流蘇裙呈現一種陽剛和柔美的碰撞，「瞬間覺得自己很有女人味，但同時又是很有力量的。」不過因為流蘇裙開衩又開很高，被問到會不會擔心走光問題時她說：「穿好安全褲了，大家不用zoom in放大看啦！裡面真的沒有什麼好看的。」另一件運動風的造型她則覺得很適合在演唱會穿，因為活動起來最舒適。而談到本季偏好的單品，自認善於收納又很喜歡用小包包的她則選了迷你珠寶盒飾品，「不要看現在很多包包感覺都很小，我都會想辦法塞爆他們。」

因為從小在澳洲長大，後來又去美國念書，吳卓源對於鬼月比較沒有概念，不過她透露最近因為即將舉辦的演唱會剛好還在鬼月之中，讓她感到有一點不安，「我們前兩天拍MV，有個便當自己從桌子上掉下來，後來工作人員又出車禍，經過那次我真的覺得好像有點怪怪的，也開始有一點點迷信。」還說想要買乖乖送給有用筆電的同事。

PRADA秋冬女裝展現50-70年代的制服風，以及20年代的裝飾藝術Art Deco熱潮，在服裝上可以看到許多珠飾、印花主題，卻搭配年輕的布料與剪裁，展現對比趣味。也透過流蘇和薄紗甚至是東方風情的繩結展現風情萬種的女人味，更強調各種「非必要」的裝飾品。其中「迷你珠寶盒」設計非常搶眼，用小巧的硬殼盒子搭配手環、腰帶變成百搭配件，像是把珍惜的寶物隨身帶著走，特殊又精緻，充滿趣味巧思。