這琴酒也太美！58 Gin添新口味

近年來全世界吹起琴酒熱，讓喝琴酒成為一件很潮的事。除了大量生產的工業化琴酒以外，越來越多小規模手工生產的工藝琴酒，也成為潮人的心頭好。

來自倫敦的工藝琴酒品牌58 Gin，就是這樣的例子。

58 Gin的創辦人Mark Marmont自稱是「狂熱的雞尾酒愛好者」，創業時在倫敦用一個小銅鍋，一次只生產六、七十瓶琴酒。所有的酒款，都裝在100%可以回收的玻璃瓶中，並以軟木塞封瓶。

58 Gin宣稱只使用天然成分，所有的產品都是素食並且不含麩質，也不使用人工添加劑、糖、甜味劑或亞硝酸鹽，甚至會將植物廢料贈與當地教會重複使用。

這次推出的兩款新口味之一的Apple Hibiscus，就是使用生產過剩的Cox’s蘋果來製作，否則這修蘋果就要被丟棄。另一個新口味English Berry則是以英國當地的野生黑刺李製成。

58 Gin的董事總經理Carmen O’Neal表示：「我們是一家小型手工藝酒廠，希望吸引更多具有道德準則、又有生態意識的零售商和消費者，我們以我們的經營方式深深感到自豪。」

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